Черных о лимите: «Я бы ввел параметры, помимо матчей за сборную. Зачастую сюда везут всех подряд, а потом они занимают место молодых ребят»

Александр Черных высказался о возможном изменении лимита на легионеров.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров на сезон-2024/25.

– Что вы думаете о возможном изменении лимита на легионеров в следующем сезоне?

– Если взять таких легионеров, как Уил, О’Делл, то у них есть чему поучиться.

Но все мы знаем, что бывают легионеры, про которых так не скажешь. Тот же Кин приехал в «Спартак» и играл не на лидирующих позициях. Сейчас в СКА сидит Маттссон, который постоянно травмируется, и до этого он играл в клубах, не показывая никакого результата.

Когда ввели лимит в три легионера, то многие команды брали иностранных нападающих, но не брали вратарей из‑за рубежа. При лимите в пять легионеров клубы подписывали иностранного вратаря, и в плей‑офф мы видели противостояния вратарей‑легионеров, которые были не самого лучшего качества.

Вспомните времена пандемии, когда вратари‑легионеры не могли до нас доехать, какое количество российских вратарей выступало в командах.

Если приедет легионер, у которого можно будет чему‑то научиться, то почему нет. А вот если будет иностранный хоккеист, который играет лишь потому, что у него контракт, то зачем нам такие нужны?

Я бы ввел еще какие‑то параметры, помимо игр за сборную или еще чего‑либо. Хотят пять легионеров? Хорошо, но пусть они будут качественными, потому что мы зачастую видим, как сюда везут всех подряд, а потом они занимают место молодых ребят.

– Не кажется ли вам, что после введения нового лимита будет отток молодежи в Северную Америку?

– Лимит на легионеров на это никак не влияет. Есть такие тренеры, как Козырев, Разин и другие, которым без разницы, молодой парень будет лимитчиком или нет, авторитетный он или нет, они будут давать столько времени молодому хоккеисту, сколько посчитают нужным.

Благодаря таким тренерам, появляются наши звездочки, тот же Шабанов, Рашевский, Аймурзин, – сказал агент Александр Черных.