Канада — Словакия: прогноз на матч 23 мая 2024, ЧМ по хоккею

17:20. 1/4 финала. Канада — Словакия. Прага, О2 Арена

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+2), ТБ 5,5

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Групповой этап чемпионата мира не подарил никаких неожиданностей. Если и сохранялись интриги по поводу выхода некоторых команд в плей-офф, то они были совершенно призрачными. Сборная Канады уверенно заняла первое место в группе и выиграла у всех основных конкурентов. Общую картину подпортил только овертайм в матче с командой Австрии и пять пропущенных шайб от нее в третьем периоде, но можно все это списать на затмение, которое внезапно нашло на игроков. Сборной Словакии пришлось немного понервничать. Выиграй в последний день группового этапа команда Латвии у американцев, и словаком пришлось бы из кожи вон лезть, чтобы брать три очка со шведами. Причем в матче латвийцев еще на пятой минуте третьего периода счет был очень скользким 3 : 4, но в заключительный отрезок еще две пропущенные шайбы и только третье место. Словаки, в свою очередь, «отпраздновали» это дело разгромным поражением со счетом 1 : 6 от сборной Швеции.

«Кленовые листья» прошли турнир довольно ровно. У них не было разгромных побед над соперниками, а матчи с основными конкурентами заканчивались победами с преимуществом в одну-две шайбы. Но в каждом из них не покидало ощущение, что они тратят для победы ровно столько сил, сколько необходимо. Сейчас настает их время. Есть четыре приблизительно равные звена, но выделяется Дилан Козенс, он с восемью заброшенными шайбами идет на первой строчке среди снайперов. Для словаков матч со шведами стал абсолютной формальностью, поэтому разгромное поражение можно списать на желание провести тренировочную игру и сохранить силы на матч с канадцами. В нем мы наверняка увидим другую Словакию, какой она, например, была в победном матче против сборной США. Команда Крэйга Рэмзи показала, как она может успешно действовать на контратаках. Так что на одну игру словаки собраться точно смогут. В прошлом году команды встречались в группе, и канадцы смогли выиграть лишь в серии буллитов. Сейчас те же тренеры, несколько измененные составы, но легкой прогулки для канадцев в любом случае не будет. Здесь нельзя исключать сенсации, хотя коэффициенты букмекеров говорят об обратном.

победа сборной Канады — от 1,36 (Лига Ставок, Pari) до 1,38 (Olimpbet)

победа сборной Словакии — от 6,60 (Бетсити) до 7,32 (Olimpbet)

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