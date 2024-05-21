Сборная Канады – Сборная Словакии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат мира 23 мая
В четверг, 23 мая, сыграют сборная Канады и сборная Словакии в четвертьфинале Чемпионата Мира по хоккею.
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- Игра пройдет на стадионе «O2 Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Канады – сборная Словакии
- Начало матча запланировано на 17:20 по московскому времени.
Чемпионат мира по хоккею: все новости
Последние матчи сборная Канады
- Канада – Чехия : 4 – 3
- Швейцария – Канада : 2 – 3
- Канада – Финляндия : 5 – 3
- Канада – Норвегия : 4 – 1
- Канада – Австрия : 7 – 6
Последние матчи сборная Словакии
- Швеция – Словакия : 6 – 1
- Словакия – Латвия : 2 – 3
- Франция – Словакия : 2 – 4
- Словакия – Польша : 4 – 0
- США – Словакия : 4 – 5
Прогноз на матч Канада – Словакия
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