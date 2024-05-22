«Металлург» обменяет Карпова или расторгнет с ним контракт (Metaratings)

«Металлург» обменяет Максима Карпова или расторгнет с ним контракт.

В минувшем сезоне 32-летний форвард набрал 41 (12+29) очко в 61 матче Фонбет Чемпионата КХЛ за магнитогорцев.

В победном плей-офф провел 21 матч и набрал 4 (0+4) очка при полезности «минус 11».

тренировался с неиграющим составом перед полуфинальной серией и по ходу плей-офф переместился в четвертое звено « ».

Нападающий провел в команде 4 сезона. Его контракт с клубом рассчитан еще на 2 года.