«Металлург» обменяет Карпова или расторгнет с ним контракт (Metaratings)

Теги Металлург Мг возможные переходы КХЛ Максим Карпов Хоккей

«Металлург» обменяет Максима Карпова или расторгнет с ним контракт.

В минувшем сезоне 32-летний форвард набрал 41 (12+29) очко в 61 матче Фонбет Чемпионата КХЛ за магнитогорцев.

В победном плей-офф провел 21 матч и набрал 4 (0+4) очка при полезности «минус 11».

Карпов тренировался с неиграющим составом перед полуфинальной серией и по ходу плей-офф переместился в четвертое звено «Металлурга». 

Нападающий провел в команде 4 сезона. Его контракт с клубом рассчитан еще на 2 года.

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2 комментария
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Что бы там не говорили про него, но он очень медлительный на фоне этого Металлурга и вообще не впечатлял своей игрой больше пол сезона.
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