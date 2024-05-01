Карпов может покинуть «Металлург». У 32-летнего форварда худшая полезность в плей-офф – «минус 11»
Максим Карпов может уити из «Металлурга».
Об этом сообщает журналист Михаил Скрыль.
В Кубке Гагарина 32-летний форвард провел 21 матч и набрал 4 (0+4) очка при полезности «минус 11».
Карпов тренировался с неиграющим составом перед полуфинальной серией и по ходу плей-офф переместился в четвертое звено «Металлурга».
Нападающий провел четыре сезона в команде из Магнитогорска.
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