Карпов может покинуть «Металлург». У 32-летнего форварда худшая полезность в плей-офф – «минус 11»

Теги Металлург Мг возможные переходы КХЛ Кубок Гагарина Максим Карпов Хоккей

Максим Карпов может уити из «Металлурга».

Об этом сообщает журналист Михаил Скрыль.

В Кубке Гагарина 32-летний форвард провел 21 матч и набрал 4 (0+4) очка при полезности «минус 11». 

Карпов тренировался с неиграющим составом перед полуфинальной серией и по ходу плей-офф переместился в четвертое звено «Металлурга».

Нападающий провел четыре сезона в команде из Магнитогорска.

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6 комментариев
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Понимаете, да? -11 у человека в команде, что выиграла Кубок
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Спасибо конечно Максу за все, но плей офф показал что он не держит удар и психологически не готов ни к силовой борьбе, ни к физической и проиграл свое место молодежи. Еще бы обменял Яковлева и Михайлиса. На хорошего дефа или диспетчера.
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Ответ Metallurg111
Перед плей-офф же продлили) Вот она ценность контракта в КХЛ)
Ну признали свою ошибку. Это же хорошо, они не стоят таких денег, одни касячники, другие нихрена не забивают и слабая реализация в атаке, большинства как не было, так и нет, чудом выиграли КГ.
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+3
Ответ Xell
Ну признали свою ошибку. Это же хорошо, они не стоят таких денег, одни касячники, другие нихрена не забивают и слабая реализация в атаке, большинства как не было, так и нет, чудом выиграли КГ.
Тебя не поймешь , чудом в 4-0 не бывает , на характере , молодости немного опыта и главное тренерское решение, они каждую серию играли в разные игры , гениальность тренерско штаба тут не отнять , каждая серия была С чистого листа играли от соперника , но за счет скорости ( молодости , азарта некоторых игроков ) всех прошли !!!!
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Перед плей-офф же продлили) Вот она ценность контракта в КХЛ)
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Ответ Xell
Ну признали свою ошибку. Это же хорошо, они не стоят таких денег, одни касячники, другие нихрена не забивают и слабая реализация в атаке, большинства как не было, так и нет, чудом выиграли КГ.
Что признали ошибку то молодцы, но кто понесёт за неё ответственность при выплате компенсации. Да и в принципе забавно получилось, что ещё позавчера продлили на два года, вчера поднимал кубок с литирой К на груди, а сегодня уже хотя бы за шнурки от коньков отдать. )))
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