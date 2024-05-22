Давыдов о селекции «Динамо»: «Нет вопросов, особенно на фоне Уфы и Казани. Миронов потеряет больше, чем родной клуб, Гусев не будет срываться, надеюсь»

Виталий Давыдов высказался о селекции «Динамо» в межсезонье.

– Некоторые болельщики « » обеспокоены – в ходе трансферной кампании потерян капитан Миронов, до сих пор не продлен лучший бомбардир , противоречивая информация по Радулову, нет нового вратаря. Что скажете?

– Беспокоиться рано, у меня селекция «Динамо» не вызывает вопросов. Особенно на фоне некоторых клубов, у которых большие потери – например, у Уфы. Или Казани.

По Миронову мы уже говорили, на мой взгляд, от ухода он потеряет больше, чем родной клуб. Защитник Сергеев, который приобретен на освободившееся место, – довольно крепкий, был не на последних ролях в армейских клубах. Неплохой ход, который усилит оборону.

– Что скажете по атаке?

– Надеюсь, что после такого яркого сезона Гусев не будет никуда срываться, он нашел свою команду.

Самое главное, чтобы он не тянул и вовремя начал подготовку с командой. Как год назад, что стало залогом его успехов. Сегодня хоккей настолько мобильный, что не прощает даже мелких недочетов в функциональном состоянии, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.