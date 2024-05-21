Сергей Сушко: «История Гусева и «Динамо» будет продолжаться. У Никиты огромное желание играть в клубе»
Сергей Сушко поделился мнением об игре Никиты Гусева за «Динамо».
«Когда мы брали Гусева, мы понимали, какого это уровня игрок. То, что он показал, было вполне ожидаемо.
Свои лучшие сезоны Никита проводил под руководством Кудашова. И прошедший сезон еще одно тому подтверждение. Все, кто относился с определенным скепсисом к переходу Гусева, я думаю, приятно удивлены его успехами.
У Никиты огромное желание играть в «Динамо». Он видит хорошее отношение к себе со стороны руководства, болельщиков. Думаю, что история Никиты и «Динамо» будет продолжаться», – сказал гендиректор «Динамо» Сергей Сушко.