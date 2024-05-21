Сергей Сушко: «История Гусева и «Динамо» будет продолжаться. У Никиты огромное желание играть в клубе»

Сергей Сушко поделился мнением об игре Никиты Гусева за «Динамо».

«Когда мы брали , мы понимали, какого это уровня игрок. То, что он показал, было вполне ожидаемо.

Свои лучшие сезоны Никита проводил под руководством . И прошедший сезон еще одно тому подтверждение. Все, кто относился с определенным скепсисом к переходу Гусева, я думаю, приятно удивлены его успехами.

У Никиты огромное желание играть в «Динамо». Он видит хорошее отношение к себе со стороны руководства, болельщиков. Думаю, что история Никиты и «Динамо» будет продолжаться», – сказал гендиректор « » Сергей Сушко.