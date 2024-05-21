Зарплата Сергеева в «Динамо» – 50 млн рублей в год (Артур Хайруллин)

Зарплата Артема Сергеева в «Динамо» составит 50 млн рублей в год.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Защитник Артем Сергеев подписал трехлетнее соглашение с московским « ». По моей информации, зарплата игрока составит 50 миллионов рублей в год», – написал Хайруллин.

В прошлом сезоне Сергеев выступал за СКА. Он набрал 10 (2+8) очков при полезности «плюс 19» в 60 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Фонбет чемпионата КХЛ Сергеев провел 10 игр и отметился 3 (1+2) баллами при полезности «плюс 1».