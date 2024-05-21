Зарплата Сергеева в «Динамо» – 50 млн рублей в год (Артур Хайруллин)

Теги КХЛ Динамо Артем Сергеев Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Зарплата Артема Сергеева в «Динамо» составит 50 млн рублей в год.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Защитник Артем Сергеев подписал трехлетнее соглашение с московским «Динамо». По моей информации, зарплата игрока составит 50 миллионов рублей в год», – написал Хайруллин.

В прошлом сезоне Сергеев выступал за СКА. Он набрал 10 (2+8) очков при полезности «плюс 19» в 60 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Фонбет чемпионата КХЛ Сергеев провел 10 игр и отметился 3 (1+2) баллами при полезности «плюс 1».

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10 комментариев
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Ответ Al561
Этак мы скоро в потолок упремся. Акционеры расщедрились? Но с другой стороны в плане надежности Сергеев защиту должен усилить. Вероятность прохода 2-го раунда растет))
Уже 650. Еще Гусь на 100 - будет 750.
Радулов на 60-70, и останется до потолка 80-90 миллионов.
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Ответ Caniball
Уже 650. Еще Гусь на 100 - будет 750. Радулов на 60-70, и останется до потолка 80-90 миллионов.
Плюс еще 2 легионерских места надо заполнить.
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Этак мы скоро в потолок упремся. Акционеры расщедрились?
Но с другой стороны в плане надежности Сергеев защиту должен усилить.
Вероятность прохода 2-го раунда растет))
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Миронова заменит. Но дороговта будет.
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Ответ Al561
Этак мы скоро в потолок упремся. Акционеры расщедрились? Но с другой стороны в плане надежности Сергеев защиту должен усилить. Вероятность прохода 2-го раунда растет))
Какого второго раунда? Если бы не Коновалов кубок взяли бы.. Вратарь будет и пройдем все раунды с таким нападением.
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Ответ Caniball
Уже 650. Еще Гусь на 100 - будет 750. Радулов на 60-70, и останется до потолка 80-90 миллионов.
Адамчук, вратарь, нападающий……Еще с кем то расстанутся..
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Ответ Caniball
Уже 650. Еще Гусь на 100 - будет 750. Радулов на 60-70, и останется до потолка 80-90 миллионов.
не факт, что Радулов будет. Все ждут некоего топа в центр за 80-100 млн от Сопина. Лега как раз.
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Ответ Евгений Мешков
Пол Зеллвегера примерно)
Примерно тоже мужской?
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Ответ Bdv68
Примерно тоже мужской?
экстремизм щьешь?
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