Зарплата Сергеева в «Динамо» – 50 млн рублей в год (Артур Хайруллин)
Зарплата Артема Сергеева в «Динамо» составит 50 млн рублей в год.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Защитник Артем Сергеев подписал трехлетнее соглашение с московским «Динамо». По моей информации, зарплата игрока составит 50 миллионов рублей в год», – написал Хайруллин.
В прошлом сезоне Сергеев выступал за СКА. Он набрал 10 (2+8) очков при полезности «плюс 19» в 60 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Фонбет чемпионата КХЛ Сергеев провел 10 игр и отметился 3 (1+2) баллами при полезности «плюс 1».
Радулов на 60-70, и останется до потолка 80-90 миллионов.
Но с другой стороны в плане надежности Сергеев защиту должен усилить.
Вероятность прохода 2-го раунда растет))