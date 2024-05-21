Дементьев о возможном переходе Радулова в «Динамо»: «Его можно будет объединить в звене с Гусевым. Союз таких талантов принесет пользу команде»

Теги возможные переходы Александр Радулов КХЛ Алексей Дементьев Никита Гусев Динамо потолок зарплат Хоккей

Алексей Дементьев высказался о возможном переходе Александра Радулова в «Динамо».

«Начнем с того, что если это случится, то Гусева и Радулова можно будет объединить в одном звене, где нужен будет только центр, способный регулярно и стабильно выигрывать точку.

Союз таких талантов, как Гусев и Радулов, если он сложится, несомненно, принесет пользу бело-голубым.

Что касается потолка зарплат и этих двух контрактов, то об этом знает только руководство клуба. Неслучайно «Динамо» произвело ряд обменов, разгрузив тем самым платежную ведомость?» – сказал агент Алексей Дементьев.

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