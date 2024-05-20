Рейнджерс – Флорида: прогноз на первый матч 23 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТМ 5,5

Счет в серии 0 – 0

➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰

Если «Флорида Пантерз» всеми изначально рассматривалась в качестве одного из фаворитов Кубка Стэнли и ее невыход в финал конференции посчитали бы сенсацией, то в паре «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролины Харрикейнз» букмекеры с завидным постоянством чуть ли не в каждом матче отдавали преимущество «ураганам». Их можно понять, потому что большинство экспертов за океаном склонялось в пользу команды Рода Бринд′Амора. Просто «Рейнджерс» в последние годы в Кубке Стэнли были очень нестабильны. В регулярном сезоне обычно все идет гладко, а потом начинаются проблемы. В первом круге достался такой соперник, на фоне которого сказать о силе команды нельзя ничего. От тех «Вашингтон Кэпиталз», которые брали главный трофей НХЛ, уже ничего не осталось. Только имена некоторых хоккеистов, включая Александра Овечкина. Победа над «столичными» в четырех матчах была более чем закономерной. Другое дело «Каролина», которая на протяжении нескольких последних лет считается контендером. В прошлом году команде не повезло из-за обилия травм. Но тут «Рейнджерс» по-настоящему удивили, когда повели в серии со счетом 3 – 0. «Харрикейнз» смогли перевернуть серию, и быть бы седьмой игре, если бы не великолепный третий период шестого матча, проведенный нью-йоркцами. Они смогли проявить характер, чего за ними давно в плей-офф уже не наблюдалось.

«Флорида» соперник еще более серьезный. В прошлом году южане смогли выстрелить вопреки всем и вся. Мало, кто на них ставил, но в итоге случился выход в финал Кубка Стэнли. Сейчас «Пантерз» чуть ли не основной претендент на победу. В первом раунде команда Пола Мориса встречалась с принципиальным соперником «Тампа-Бэй Лайтнинг». У «Молний» чемпионское окно фактически закрыто, золотые времена прошли, и настало время перестройки. На одном Кучерове далеко не уедешь. Нельзя сказать, что «Флорида» выиграла совсем легко, но пять матчей говорят сами за себя. Во втором раунде «Бостон Брюинз» не представлялись опасным соперником несмотря на то, что смогли пройти «Торонто». Поначалу вообще предполагалось, что все закончится тоже в пяти матчах. Хоть «Бостон» и выиграл первый поединок, но там скорее «Флорида» немного «заржавела» после недельного отдыха. Затем «Пантерз» выиграли три матча подряд, причем по игре у них было подавляющее преимущество. Однако и здесь серия вполне могла затянуться до седьмой игры, если бы не потеря концентрации у игроков «Бостона» в конце шестого матча. «Флорида Пантерз» фаворит в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс», но безупречной игру команды не назовешь. К обоих коллективов по два отличных звена нападения, великолепно играют вратари. Как минимум, шесть матчей команды должны нам представить. Ну, а букмекеры уже традиционно считают фаворитом соперника «Рейнджерс», несмотря на то, что первый матч состоится в Мэдисон Сквер Гарден. Коэффициенты следующие.

победа «Нью-Йорк Рейнджерс» — от 2,55 (BetBoom) до 2,60 ( Лига Ставок, Бетсити, Pari)

победа «Флориды Пантерз» — от 2,40 (BetBoom) до 2,51 (Olimpbet)

Где смотреть первый матч Рейнджерс – Флорида

➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰