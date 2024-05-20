Рейнджерс – Флорида где смотреть первый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 23 мая
В четверг, 23 мая, сыграют Рейнджерс и Флорида в первом матче полуфинала Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «Madison Square Garden».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Рейнджерс – Флорида
- Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.
Последние матчи Рейнджерс
- Каролина – Рейнджерс : 3 – 5
- Рейнджерс – Каролина : 1 – 4
- Каролина – Рейнджерс : 4 – 3
- Каролина – Рейнджерс : 2 – 3
Последние матчи Флорида
Прогноз на первый матч Рейнджерс – Флорида
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