Шипачев о том, что лидеры «Ак Барс» стали медленными: «Нелепые отговорки. Радулов всегда был в тройке самых скоростных, все в порядке с ускорениями и у меня»

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Вадим Шипачев Никита Гусев Николай Голдобин Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Вадим Шипачев отреагировал на заявления о том, что лидеры «Ак Барс» стали медленными.

Ранее нападающий сообщил, что «Ак Барс» сказал ему искать новый клуб.

– Вы первый бомбардир «Ак Барса» по сумме двух последних сезонов, лучший – в этом чемпионате, второй – в прошлом. Как восприняли вот такое оригинальное расставание по звонку?

– Позвонили и позвонили, что тут рефлексировать.

Благодарен «Ак Барсу» за эти два сезона. Отличная организация, роскошный, современный город, верные команде болельщики. Полюбил Казань – даже сейчас здесь нахожусь, семье все нравится.

Другое дело, что не только у меня, но и у других ребят есть свое мнение по комментариям в прессе. Все эти слова о том, что лидеры команды стали медленными и возрастными, воспринимаются с юмором.

Саня Радулов всегда был в тройке самых скоростных в команде, все в порядке с теми же ускорениями и у меня. Нелепые и, мне кажется, непрофессиональные отговорки.

Кстати, тут самый актуальный пример – Никита Гусев. Он не самый большой фанат скоростного катания, как и Владимир Ткачев с Николаем Голдобиным. Они прекрасно знают и доказывают, что самая быстрая в хоккее – шайба. Поэтому берут первые места среди бомбардиров за счет понимания игры, техники, опыта. Так делают все мастера и лидеры, – сказал нападающий Вадим Шипачев.

Скорость и худший показатель полезности – причины недовольства «Ак Барса» Шипачевым («Бизнес Online»)

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3 комментария
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Вот тут про смешные аргументы в пользу или против каких либо игроков с Вадимом Шипачевым сложно не согласится
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Если бы задницу рвали в по, ни кто бы слова не сказал. В начале сезона вообще дифирамбы пели, что команду мечты собрали.
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Раду оставлять нужно
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