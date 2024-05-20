Степанов о сезоне «Ак Барса»: «Не хватило сплоченности, ребята должны были договориться. Билялетдинов не говорил всякую ерунду, а вел команду к победе»

Теги Ак Барс Александр Степанов Зинэтула Билялетдинов КХЛ Барс Анвар Гатиятулин Хоккей

Александр Степанов поделился мнением о результате «Ак Барса» в прошлом сезоне КХЛ.

В прошедшем сезоне «Ак Барс» завершил регулярку КХЛ на четвертой позиции в Восточной конференции. В Кубке Гагарина клуб уступил «Автомобилисту» (1-4) в первом раунде.

«Мы уже виделись два-три раза с Анваром Гатиятулиным. Общение идет, определяемся, кто из молодых ребят начнет подготовку со мной.

Первая команда начинает сборы 1 августа, а молодые мальчишки, которые могут играть за «Барс», могут приступить к тренировкам с 15 июля.

Чего не хватило «Ак Барсу» в прошлом сезоне? Мое мнение – команде не хватило сплоченности. У нее был боевой состав, ребята должны были найти необходимые слова и договориться между собой.

Зинэтула Хайдарович (Билялетдинов – Sports) – тренер-мотиватор. Он многое выиграл. Думаю, что он не говорил всякую ерунду, а наоборот, вел команду к победе», – сказал главный тренер «Барса» Александр Степанов.

1 комментарий
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Про сплоченность это точно сказано, не было "команды" такой которая была когда играл Стёпа татарин.
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