Скорость и худший показатель полезности – причины недовольства «Ак Барса» Шипачевым («Бизнес Online»)

«Ак Барс» недоволен Вадимом Шипачевым из-за нескольких элементов игры.

Ранее сообщалось, что казанский клуб хочет расстаться с 37-летним форвардом, договор которого с командой рассчитан до завершения следующего сезона.

По информации «Бизнес Online», в « » недовольны скоростью хоккеиста. Еще одна претензия к игроку – неумение обороняться.

Также, по сведениям издания, форварду в упрек ставят худший показатель полезности («минус 6») в команде в прошлом сезоне.

В прошедшем сезоне набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет чемпионата .

В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.