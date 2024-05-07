Скорость и худший показатель полезности – причины недовольства «Ак Барса» Шипачевым («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

«Ак Барс» недоволен Вадимом Шипачевым из-за нескольких элементов игры.

Ранее сообщалось, что казанский клуб хочет расстаться с 37-летним форвардом, договор которого с командой рассчитан до завершения следующего сезона.

По информации «Бизнес Online», в «Ак Барсе» недовольны скоростью хоккеиста. Еще одна претензия к игроку – неумение обороняться.

Также, по сведениям издания, форварду в упрек ставят худший показатель полезности («минус 6») в команде в прошлом сезоне.

В прошедшем сезоне Вадим Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.

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4 комментария
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Вадик-то и в молодости бегунком особо не был, а уж пешеходом стал давно
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Это как предъявлять купленной "Ладе Весте" претензии за то, что она уступает BMW X5: когда клиент делал приобретение, он знал все минусы.
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Под монотонный хоккей Анвара идеально бы подошёл!)
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Ни чего не учит руководство Акбарса
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