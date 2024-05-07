Скорость и худший показатель полезности – причины недовольства «Ак Барса» Шипачевым («Бизнес Online»)
«Ак Барс» недоволен Вадимом Шипачевым из-за нескольких элементов игры.
Ранее сообщалось, что казанский клуб хочет расстаться с 37-летним форвардом, договор которого с командой рассчитан до завершения следующего сезона.
По информации «Бизнес Online», в «Ак Барсе» недовольны скоростью хоккеиста. Еще одна претензия к игроку – неумение обороняться.
Также, по сведениям издания, форварду в упрек ставят худший показатель полезности («минус 6») в команде в прошлом сезоне.
В прошедшем сезоне Вадим Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.