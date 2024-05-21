Голдобин о том, почему пришел в китайском костюме на церемонию закрытия сезона: «Хотелось чего-то необычного. Не люблю однотипность»

Николай Голдобин высказался о китайском костюме на церемонии закрытия сезона.

– На церемонию закрытия сезона вы пришли в необычной одежде в восточном стиле. Специально подбирали под это мероприятие?

– Ну да (улыбается). Получается, что специально подбирал.

– Почему именно такой стиль?

– Хотелось просто чего-то необычного. Все всегда приходят в костюмах на такие мероприятия. А я решил прийти в китайском костюме.

Даже не знаю, почему решил именно китайский стиль выбрать. Я такой человек, что всегда люблю импровизировать. Не люблю однотипность.

И вот подумал: куда еще, если не на закрытие сезона КХЛ, так приходить. Подумал, что это подходящее место и мероприятие для такого эксперимента, – сказал нападающий « » .