Николай Голдобин: «Причина моего прогресса в сезоне – рождение дочери. Теперь знаю, ради кого играть»

Теги Спартак КХЛ Никита Гусев Николай Голдобин Хоккей

Николай Голдобин рассказал, с чем связан его прогресс в сезоне.

В сезоне-2023-24 форвард «Спартака» установил личный рекорд результативности, набрав 78 очков.

«Хотелось, конечно, взять индивидуальный приз. Никита Гусев выдал невероятный сезон. Попасть в топ-6 игроков лиги тоже очень почетно. Это мой второй приз. Надеюсь, в следующем году смогу стать лучшим бомбардиром.

Причина моего прогресса в этом сезоне – рождение дочери. Это событие добавило мотивации, семья – превыше всего. Теперь знаю, ради кого играть», – сказал Голдобин.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий