Николай Голдобин: «Причина моего прогресса в сезоне – рождение дочери. Теперь знаю, ради кого играть»

Николай Голдобин рассказал, с чем связан его прогресс в сезоне.

В сезоне-2023-24 форвард «Спартака» установил личный рекорд результативности, набрав 78 очков.

«Хотелось, конечно, взять индивидуальный приз. Никита Гусев выдал невероятный сезон. Попасть в топ-6 игроков лиги тоже очень почетно. Это мой второй приз. Надеюсь, в следующем году смогу стать лучшим бомбардиром.

Причина моего прогресса в этом сезоне – рождение дочери. Это событие добавило мотивации, семья – превыше всего. Теперь знаю, ради кого играть», – сказал Голдобин.