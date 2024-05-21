Голдобин о Ковальчуке: «Круто поиграть с такой легендой. Он говорил много важных вещей, которые многим помогли больше верить в себя»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Николай Голдобин Хоккей

Николай Голдобин поделился впечатлениями от игры с Ильей Ковальчуком.

– Как оцените три с небольшим месяца совместной игры с Ильей Ковальчуком?

– Круто поиграть с такой легендой. Когда в следующий раз будем в плей-офф, то думаю, что вспомним многие его слова, которые он говорил в трудные минуты.

Не буду их озвучивать, но он говорил много важных вещей, которые помогли многим серьезно готовиться к играм и больше верить в себя. Было классно с ним поиграть.

– Как думаете, он еще будет в следующем сезоне играть за «Спартак»?

– Хотелось бы... А так не знаю.

– Если закончит играть и станет генеральным менеджером, то справится с этой работой?

– Думаю, да, – сказал нападающий «Спартака» Николай Голдобин.

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