Валиуллин о том, останутся ли Радулов и Шипачев в «Ак Барсе»: «Минимальные шансы есть. Все зависит от идеологии, хотим видеть быструю команду»
Марат Валиуллин высказался о будущем Вадима Шипачева и Александра Радулова.
– Можете окончательно сказать, будут ли в следующем сезоне в «Ак Барсе» Александр Радулов и Вадим Шипачев?
– Пока еще окончательно сказать не могу. Минимальные шансы есть и у того, и у другого.
Все зависит от идеологии. Мы хотим видеть быструю команду в соответствии с современным хоккеем. Он сейчас меняется, и мы хотим подстроиться под это веяние – именно быстрый хоккей.
Останутся Радулов и Шипачев или не останутся... Я думаю, ответ на этот вопрос – дело ближайшего времени.
– А Вячеслав Войнов?
– Пока то же самое, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.