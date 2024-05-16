Валиуллин о том, останутся ли Радулов и Шипачев в «Ак Барсе»: «Минимальные шансы есть. Все зависит от идеологии, хотим видеть быструю команду»

Теги Ак Барс возможные переходы Вячеслав Войнов Александр Радулов Марат Валиуллин КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Марат Валиуллин высказался о будущем Вадима Шипачева и Александра Радулова.

– Можете окончательно сказать, будут ли в следующем сезоне в «Ак Барсе» Александр Радулов и Вадим Шипачев?

– Пока еще окончательно сказать не могу. Минимальные шансы есть и у того, и у другого.

Все зависит от идеологии. Мы хотим видеть быструю команду в соответствии с современным хоккеем. Он сейчас меняется, и мы хотим подстроиться под это веяние – именно быстрый хоккей.

Останутся Радулов и Шипачев или не останутся... Я думаю, ответ на этот вопрос – дело ближайшего времени.

– А Вячеслав Войнов?

– Пока то же самое, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

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4 комментария
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Знать пока ни куда пристроить не могут !
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Что бы была быстрая команда надо своих выращивать воспитанников а не скупать старый хлам,или по крайней мере как ска делать воровать чужих воспитанников и выдавать их за своих
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Из крайности в крайность
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Ответ sd4fmwrvz8
Что бы была быстрая команда надо своих выращивать воспитанников а не скупать старый хлам,или по крайней мере как ска делать воровать чужих воспитанников и выдавать их за своих
Одними воспитанниками не обойтись, обязательно нужны опытные игроки со стороны, но не шабашники, которые пришли доигрывать
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