Валиуллин о том, останутся ли Радулов и Шипачев в «Ак Барсе»: «Минимальные шансы есть. Все зависит от идеологии, хотим видеть быструю команду»

Марат Валиуллин высказался о будущем Вадима Шипачева и Александра Радулова.

– Можете окончательно сказать, будут ли в следующем сезоне в « » и ?

– Пока еще окончательно сказать не могу. Минимальные шансы есть и у того, и у другого.

Все зависит от идеологии. Мы хотим видеть быструю команду в соответствии с современным хоккеем. Он сейчас меняется, и мы хотим подстроиться под это веяние – именно быстрый хоккей.

Останутся Радулов и Шипачев или не останутся... Я думаю, ответ на этот вопрос – дело ближайшего времени.

– А Вячеслав Войнов?

– Пока то же самое, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.