Роман Ротенберг: «Были бы рады Ничушкину в КХЛ. Я с ним по поводу дисциплины не разговаривал – это надо обсуждать»

Роман Ротенберг высказался о желании вернуть Валерия Ничушкина в КХЛ.

29-летний форвард был отстранен от матчей НХЛ минимум на 6 месяцев. Он пропустил остаток плей-офф для «Колорадо».

– Вас тревожит ситуация с Валерием Ничушкиным?

– Здесь просто вопрос дисциплины. Я не в курсе всех деталей. Но, конечно, мы были бы всегда рады увидеть Ничушкина в КХЛ.

– Он может вернуться?

– Абсолютно точно – да. Это игрок высочайшего уровня. Мы были бы рады его видеть. А дальше – вопрос дисциплины. И это надо обсуждать уже с самим Ничушкиным.

Если честно, я с ним по поводу его дисциплины не разговаривал, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.