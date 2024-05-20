Роман Ротенберг: «Были бы рады Ничушкину в КХЛ. Я с ним по поводу дисциплины не разговаривал – это надо обсуждать»

Теги СКА Колорадо НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Валерий Ничушкин Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался о желании вернуть Валерия Ничушкина в КХЛ.

29-летний форвард был отстранен от матчей НХЛ минимум на 6 месяцев. Он пропустил остаток плей-офф для «Колорадо».

– Вас тревожит ситуация с Валерием Ничушкиным?

– Здесь просто вопрос дисциплины. Я не в курсе всех деталей. Но, конечно, мы были бы всегда рады увидеть Ничушкина в КХЛ.

– Он может вернуться?

– Абсолютно точно – да. Это игрок высочайшего уровня. Мы были бы рады его видеть. А дальше – вопрос дисциплины. И это надо обсуждать уже с самим Ничушкиным.

Если честно, я с ним по поводу его дисциплины не разговаривал, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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18 комментариев
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Напомните ему про потолок зарплат. Или он Ничушкину контракт лет на 50 выдаст?
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Кто такой ротенберг,чтобы с ничушкиеым общаться на счёт дисциплины
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У Ромки явно есть то, чем можно заманить Вэла
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Вы были бы рады,а он нет
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Репортер задаёт дурацкие вопросы. С какого хрена Ротенберга должна волновать ситуация с Ничушкиным? У СКА есть права на этого форварда? Зачем на ровном месте разгонять эту хрень?
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Роман не доработал. Как же так?
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Вэл поедет домой в Челябинск, в Трактор. Даже не надейся, траглодит
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Если честно, я с ним по поводу его дисциплины не разговаривал, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.(с)
Хотел бы услышать этот разговор:
-Алло Вэл, это йозе марино, хотел бы поговорить по твоей дисциплине.
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Ответ Bartez1986
У Ромки явно есть то, чем можно заманить Вэла
Первый номер??😂😂😂
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Валера, не сдавайся
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Всех берут до" кучи ", а потом вдруг оказывается игрок не нужен и Амур отправляют !
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Отец родной!Обсуждать он будет!!!Кому ты нужен,бездарь!
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У Ничушкина нет проблем с дисциплиной, у него проблемы с определенного рода зависимостью. А Ротенберг будет лечить его лекциями о том, как важна дисциплина?
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А уж как Ничушкин был бы рад!
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У Ничушкина с наркотиками проблемы а не с дисциплиной.
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Все кто в НХЛ обгадился каким то образом,при возвращении проходят через ска это как фильтр для 💩
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Все алкаши, наркоманы, преступники - почетные гости в КХЛ)) вот так совпадение
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Валера думаю ещё поиграет в НХЛ.
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