Роман Ротенберг: «Были бы рады Ничушкину в КХЛ. Я с ним по поводу дисциплины не разговаривал – это надо обсуждать»
Роман Ротенберг высказался о желании вернуть Валерия Ничушкина в КХЛ.
29-летний форвард был отстранен от матчей НХЛ минимум на 6 месяцев. Он пропустил остаток плей-офф для «Колорадо».
– Вас тревожит ситуация с Валерием Ничушкиным?
– Здесь просто вопрос дисциплины. Я не в курсе всех деталей. Но, конечно, мы были бы всегда рады увидеть Ничушкина в КХЛ.
– Он может вернуться?
– Абсолютно точно – да. Это игрок высочайшего уровня. Мы были бы рады его видеть. А дальше – вопрос дисциплины. И это надо обсуждать уже с самим Ничушкиным.
Если честно, я с ним по поводу его дисциплины не разговаривал, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Хотел бы услышать этот разговор:
-Алло Вэл, это йозе марино, хотел бы поговорить по твоей дисциплине.
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