Ротенберг о голкиперах в СКА: «У нас здоровая конкуренция – четыре сильных вратаря. Серебряков – один из лучших в России. Все, что мы видим, – работа тренера вратарей, я не вмешиваюсь»

Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с вратарями в СКА.

– Ходят слухи, что Серебрякова не будет [в СКА] или будет новый вратарь.

– Нет, мы рассчитываем на всех наших вратарей. Никита Серебряков – один из лучших вообще вратарей в России. Мы это прекрасно понимаем.

У нас есть здоровая конкуренция – четыре сильных вратаря.

У нас новый тренер вратарей Максим Соколов. Все, что мы видим у игроков – работа тренера. Я не вмешиваюсь в работу [тренера] вратарей, это определенная специфика.

Есть пример Анатолия Тарасова, он лично работал с Третьяком. Но в современных реалиях это невозможно, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.