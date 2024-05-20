Ротенберг о голкиперах в СКА: «У нас здоровая конкуренция – четыре сильных вратаря. Серебряков – один из лучших в России. Все, что мы видим, – работа тренера вратарей, я не вмешиваюсь»
Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с вратарями в СКА.
– Ходят слухи, что Серебрякова не будет [в СКА] или будет новый вратарь.
– Нет, мы рассчитываем на всех наших вратарей. Никита Серебряков – один из лучших вообще вратарей в России. Мы это прекрасно понимаем.
У нас есть здоровая конкуренция – четыре сильных вратаря.
У нас новый тренер вратарей Максим Соколов. Все, что мы видим у игроков – работа тренера. Я не вмешиваюсь в работу [тренера] вратарей, это определенная специфика.
Есть пример Анатолия Тарасова, он лично работал с Третьяком. Но в современных реалиях это невозможно, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.