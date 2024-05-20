Ротенберг о голкиперах в СКА: «У нас здоровая конкуренция – четыре сильных вратаря. Серебряков – один из лучших в России. Все, что мы видим, – работа тренера вратарей, я не вмешиваюсь»

Теги СКА Владислав Третьяк Максим Соколов 1972 КХЛ Анатолий Тарасов Роман Ротенберг Никита Серебряков Спорт-Экспресс Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с вратарями в СКА.

– Ходят слухи, что Серебрякова не будет [в СКА] или будет новый вратарь.

– Нет, мы рассчитываем на всех наших вратарей. Никита Серебряков – один из лучших вообще вратарей в России. Мы это прекрасно понимаем.

У нас есть здоровая конкуренция – четыре сильных вратаря.

У нас новый тренер вратарей Максим Соколов. Все, что мы видим у игроков – работа тренера. Я не вмешиваюсь в работу [тренера] вратарей, это определенная специфика.

Есть пример Анатолия Тарасова, он лично работал с Третьяком. Но в современных реалиях это невозможно, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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11 комментариев
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Тебе бы вообще ни во что не вмешиваться, чудо.
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А с Шестеркиным работал же?
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По итогу деградации и в амур
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"Я не вмешиваюсь" - нашёл всё-таки самый рабочий вариант своей системы.
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Вот если бы ты совсем не вмешивался в хоккей 👍
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Ответ Unknown Noname
Тебе бы вообще ни во что не вмешиваться, чудо.
Вы посмотрите все интервью на канале Шевченко в ютубе, там человек явно под чем-то
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это все интересно, конечно, но удаление на серебрякове было или нет, кто прояснит
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надо еще 4 вратаря и со всеми мизерные контракты подписать
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Ответ Я видел дриблинг Арбелоа
надо еще 4 вратаря и со всеми мизерные контракты подписать
А лучше 7, две полноценные пятерки и вратарь, по ходу матча будут меняться кто в ворота. Недооцениваете вы тренерский талант Ротенберга
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-1
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