Роман Ротенберг: «Я самый терпеливый по подходу к игрокам. Мне говорят: «Ты их любишь, как своих детей». Надо уже рубить его, а верим до конца»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг психология Спорт-Экспресс Хоккей

Роман Ротенберг назвал себя самым терпеливым человеком по подходу к игрокам.

– Со стороны основная проблема – что вы давите на игроков. У вас нет терпения, которое, может быть, стоит проявить иногда...

– Это больше журналисты раскручивают такую историю. Это часть игры: медиа, журналисты.

Поверьте, я, наверное, самый терпеливый человек с точки зрения подхода к игрокам. Даже бывает чуть-чуть перебор у меня. 

Мне говорят со стороны: «Ты их любишь как своих детей». Надо уже рубить его, убрать, а все верим до конца, честно. Верим до конца в каждого. Здесь даже мне лично надо быть пожестче.

Бывают моменты эмоциональные, но с точки зрения веры в человека – верим до конца, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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48 комментариев
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Каждый день он в главных новостях. Каждый чёртов день.
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Золотой ты человек, Роман Борисович, всё о России думаешь. Отдохнуть тебе надо.
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Ответ Антон Насонов
Каждый день он в главных новостях. Каждый чёртов день.
Чёртов гений
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да потому каждый год весь состав меняется
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Ответ Максим Макеев
да потому каждый год весь состав меняется
А если бы не терпеливость Йозе, то менялся бы каждые три месяца )
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Берегите его там, в Питере, никуда не отпускайте
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Спортс, признайтесь: вам приплачивают за ежедневную публикацию высказываний Ротенберга? Про других вы реже пишете.
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И вообще они ласково называют меня папочка - добавил Ротенберг.
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Жуткий лицемер. Детишки что-то совсем не задерживаются в отчем доме.
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Какая трогательная история
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Я тебе конечно верю, разьве могут быть сомненья.....
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Ответ Антон Насонов
Каждый день он в главных новостях. Каждый чёртов день.
пока каждая его реплика собирает кучу комментариев, новостники будут клепать с ним новости. Их не интересует негативные это комментарии или позитивные, самое главное, что люди проявляют активность, а за активность рекламодатели платят деньги
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Ответ Антон Насонов
Каждый день он в главных новостях. Каждый чёртов день.
Есть фильм такой многосерийный "Сибириада" так вот тут Романиада.
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Только регулярно забираешь в ска чужих, потому что всё мало
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Честно и Роттен в одном абзаце? Это уже не честно
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Самый ########! Вот это правда
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Сделайте уже наконец отдельный раздел на сайте с опусами этого любвеобильного персонажа. Кто захочет порелаксировать - обязательно зайдёт...
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- Вы давите на игроков....
- Вы все врете, я белый и пушистый.....

вот интересно, у него же, наверняка, PR служба личная есть. И, либо там сидят такие-же красавцы, как он сам, либо они искренне верят, что такими интервью можно сотворить чудо и поднять имидж там, где его поднять невозможно.
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Папа тоже верит ,что Роман тренер .
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Ответ Турбомарсоход
Спортс, признайтесь: вам приплачивают за ежедневную публикацию высказываний Ротенберга? Про других вы реже пишете.
Я тоже так подумал, слишком, если не сказать, просто лоббирование изречений этого псевдотренера.
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Ответ Сергей Фетисов
После вчерашней победы США над Казахстаном 10:1,задумаешься почему наши их так не обыгрывали с гениальным тренером.Убирать из СКА в первую очередь надо Ротенберга,а не игроков.Следующий сезон это покажет.
Не надо его убирать!!!
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Ответ Антон Насонов
Каждый день он в главных новостях. Каждый чёртов день.
Он очень терпеливый
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Ответ Антон Насонов
Каждый день он в главных новостях. Каждый чёртов день.
Потому что чёртова система
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Ответ Даня Чебыкин
Не надо его убирать!!!
Точно не надо.Соперникам будет легче и посмеяться можно.
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Ответ Антон Насонов
Каждый день он в главных новостях. Каждый чёртов день.
День сурка. Проснулся и снова Ротен.)))
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Ответ Максим Макеев
да потому каждый год весь состав меняется
это общероссийский охват любви!
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Можно просто - гений
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Болельщики СКА тоже самые терпеливые в своем ожидании кубка Гагарина
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У Романа щепки аккуратно собраны, они в стороны не летят
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Это, оказывается, он терпеливый. Что было со СКА, если бы это было не так
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