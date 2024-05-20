Роман Ротенберг: «Я самый терпеливый по подходу к игрокам. Мне говорят: «Ты их любишь, как своих детей». Надо уже рубить его, а верим до конца»

Роман Ротенберг назвал себя самым терпеливым человеком по подходу к игрокам.

– Со стороны основная проблема – что вы давите на игроков. У вас нет терпения, которое, может быть, стоит проявить иногда...

– Это больше журналисты раскручивают такую историю. Это часть игры: медиа, журналисты.

Поверьте, я, наверное, самый терпеливый человек с точки зрения подхода к игрокам. Даже бывает чуть-чуть перебор у меня.

Мне говорят со стороны: «Ты их любишь как своих детей». Надо уже рубить его, убрать, а все верим до конца, честно. Верим до конца в каждого. Здесь даже мне лично надо быть пожестче.

Бывают моменты эмоциональные, но с точки зрения веры в человека – верим до конца, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.