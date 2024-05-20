Барулин о Казахстане на ЧМ: «1:10 от США – это было больно, обидно смотреть. Уступать по броскам 6 на 30 – это колоссально»

Теги Константин Барулин Сборная США по хоккею Сборная Казахстана по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Советский спорт Sports – Казахстан Хоккей

Константин Барулин высказался об игре Казахстана на ЧМ-2024.

Команда под руководством Галыма Мамбеталиева одержала одну победу и потерпела пять поражений на групповом этапе.

В прошлом туре Казахстан проиграл США со счетом 1:10.

«Казахстану вообще тяжело на этом чемпионате мира что-то дается. Хотя начало было хорошее, обыграли французов в упорной борьбе. А все остальные матчи проигрывают по броскам. Прямо обидно смотреть. 

Понятно, что нет ресурсов и такого запаса на скамейке. Но я думал, что можно было им подобрать тактические действия, чтобы противостоять командам. Наверное, будут разбирать дальше, смотреть видео, анализировать игру.

1:10 от США – это было больно. Я думаю, Казахстану нужно больше играть от обороны, уделить внимание своей игре в обороне и на контратаках искать удачу у других ворот.

В принципе, Казахстан пытался это сделать, но уступать во втором периоде по броскам 6 на 30 – это колоссально», – сказал бывший вратарь сборной России Константин Барулин.

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1 комментарий
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Как сказал Ягр «Скоро кубок Гагарина будет выиграть почетнее чем кубок Стенли, КаХаЭль поднимет игри в новый уровен…» Догоняем 😅😂😂
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