Барулин о ЧМ: «Без России – совсем не то. Канада непонятно какой состав привозит без нашей сборной. Это уже неинтересно»
Константин Барулин высказался об отношении к чемпионату мира без сборной России.
Чемпионат мира по хоккею в 2024 году пройдет в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.
«Так как я спортсмен, я смотрю все турниры и мне интересен хоккей в общем. Поэтому я буду следить за чемпионатом мира.
Но без нашей сборной это уже совсем не то, и формат самого чемпионата мира без сборной России изменился.
И плюс канадцы без нашей сборной привозят непонятно какой состав. Поэтому это уже неинтересно.
Возвращение сборной на мировую арену не от нас зависит. Это все политическое и обстановка в мире.
Но я надеюсь, что в ближайшем будущем все будет налаживаться.
Дай Бог уберут санкции и наша сборная сможет вернуться на мировое первенство», – сказал бывший вратарь сборной России Константин Барулин.
Несколько молодых перспективных, несколько крепких игроков топ-6, ребят для боттома, для меньшинства.
Иногда приезжает пара звезд первой величины.
Причем со сборной России или без, они этим составом обычно доходят до финала, что уже много лет не под силу сборной России в любом составе.
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Да, теперь на пальцах скидываются, кто чемпионом станет. Играть-то никто не умеет.