Барулин о ЧМ: «Без России – совсем не то. Канада непонятно какой состав привозит без нашей сборной. Это уже неинтересно»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Константин Барулин Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Константин Барулин высказался об отношении к чемпионату мира без сборной России.

Чемпионат мира по хоккею в 2024 году пройдет в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.

«Так как я спортсмен, я смотрю все турниры и мне интересен хоккей в общем. Поэтому я буду следить за чемпионатом мира.

Но без нашей сборной это уже совсем не то, и формат самого чемпионата мира без сборной России изменился.

И плюс канадцы без нашей сборной привозят непонятно какой состав. Поэтому это уже неинтересно. 

Возвращение сборной на мировую арену не от нас зависит. Это все политическое и обстановка в мире.

Но я надеюсь, что в ближайшем будущем все будет налаживаться.

Дай Бог уберут санкции и наша сборная сможет вернуться на мировое первенство», – сказал бывший вратарь сборной России Константин Барулин.

11 комментариев
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Обычно седьмой привозили, а сейчас непонятно какой состав привозит.
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Канадцы всегда +- привозят вполне понятный состав.
Несколько молодых перспективных, несколько крепких игроков топ-6, ребят для боттома, для меньшинства.
Иногда приезжает пара звезд первой величины.
Причем со сборной России или без, они этим составом обычно доходят до финала, что уже много лет не под силу сборной России в любом составе.
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Так они и раньше АХЛовцев привозили
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Куда они всё собираются?..какие такие ЧМ?..только что "коронация" была..а следовательно срок "отключения" от мировых соревнований автоматически продлён!!))
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какой привозили такой и привозят. про рф все уже забыли и не вспоминают
+6
-2
+4
Ответ Ozz99
Обычно седьмой привозили, а сейчас непонятно какой состав привозит.
По составам этот будет сильнейший за последние 3 года.Уже разпроданы билеты на половину матчей групового турнира ин остальные осталось не так уж много.Так что чехи будут в прибыли.
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В этом году у США и Канады вполне приличные составы.
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сегодня был выставочный мач, сборная Канады и Венгрии. стадион забился почти на 90 процентов. Это уже говорит о многом! А, что будет когда он начнётся! Сейчас увы, про нашу нашу страну даже никто не вспоминает! Многие сборные привезли сильные составы!!!!
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Но без нашей сборной это уже совсем не то, и формат самого чемпионата мира без сборной России изменился.
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Да, теперь на пальцах скидываются, кто чемпионом станет. Играть-то никто не умеет.
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Ответ Александр Невский
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гойда!!!
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