Барулин о ЧМ: «Без России – совсем не то. Канада непонятно какой состав привозит без нашей сборной. Это уже неинтересно»

Константин Барулин высказался об отношении к чемпионату мира без сборной России.

Чемпионат мира по хоккею в 2024 году пройдет в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.

«Так как я спортсмен, я смотрю все турниры и мне интересен хоккей в общем. Поэтому я буду следить за чемпионатом мира.

Но без нашей сборной это уже совсем не то, и формат самого чемпионата мира без сборной России изменился.

И плюс канадцы без нашей сборной привозят непонятно какой состав. Поэтому это уже неинтересно.

Возвращение сборной на мировую арену не от нас зависит. Это все политическое и обстановка в мире.

Но я надеюсь, что в ближайшем будущем все будет налаживаться.

Дай Бог уберут санкции и наша сборная сможет вернуться на мировое первенство», – сказал бывший вратарь сборной России Константин Барулин.