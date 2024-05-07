Барулин о поражении «Флориды» 1:5: «Пауза для них была не на пользу. Это только начало серии, команда еще вступит в игру»

Константин Барулин прокомментировал поражение «Флориды» в матче с «Бостоном».

В первой игре второго раунда Кубка Стэнли «Пантерз» уступили «Брюинз» со счетом 1:5 (0-1 в серии).

«Это только начало серии. Понятно, что первый раунд «Флорида» прошла быстро, а у «Бостона» был более сложный раунд. Может быть, пауза для «Флориды» была не на пользу.

Я надеюсь, что «Пантерз» следующий матч проведут более строго в обороне и будет совсем другая игра. Еще много игр с «Бостоном» впереди, и «Флорида» вступит в игру.

Что касается Сергея Бобровского, повторюсь, это только первая игра второго раунда, поэтому сложно что-то говорить. Я думаю, что перестроится вся команда, а не только вратарская линия», – сказал экс-вратарь сборной России Константин Барулин.

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