Барулин о Бобровском: «В гонке за «Везиной» он фаворит. Сергею нужно выиграть Кубок Стэнли и закрыть гештальт»

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Флорида Колорадо Константин Барулин Сергей Бобровский НХЛ Советский спорт Андрей Василевский Игорь Шестеркин Александр Георгиев Хоккей

Константин Барулин высказался об игре Сергея Бобровского в этом сезоне.

Ранее 35-летний вратарь «Флориды» вошел в число претендентов на приз «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

В первом раунде Кубка Стэнли «Пантерс» переиграли «Тампа-Бэй» со счетом 4-1 в серии.

«Считаю, что он фаворит в этой гонке. Желаю ему в дальнейшем не снижать планку своей игры.

Нужно отметить, что в следующую стадию плей-офф НХЛ прошли сразу три русских вратаря. Помимо Бобровского, еще Игорь Шестеркин и Александр Георгиев. Будем смотреть за их дальнейшим противостоянием.

Да, «Тампа» вылетела в очень серьезной борьбе с «Флоридой». Встречались два русских вратаря: Василевский и Бобровский. Было тяжело кому-то из них отдать предпочтение.

За Серегу, несомненно, переживаю. Столько лет в НХЛ, уже брал «Везину». А вот Кубок Стэнли так и не поднимал. Нужно ему закрыть этот гештальт», – сказал экс-вратарь сборной России Константин Барулин.

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4 комментария
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Ощущение, что в этом сезоне Барулин не видел игры ни Хэллибака, ни Демко.
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А ведь в клубе с плохим качеством состава из КБД ему прикрепили штамп некубкового вратаря. А в плохом отрезке Флориды уже и за голкипера не считали. Василевский рискует повторить
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Ответ Savardus
Ощущение, что в этом сезоне Барулин не видел игры ни Хэллибака, ни Демко.
Это тот, который по 6 вынимал в каждом матче с Колорадо? Ну да, достоин 👍
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Ответ Роман Мироненко
Это тот, который по 6 вынимал в каждом матче с Колорадо? Ну да, достоин 👍
Везину дают за регулярный чемпионат. Менеджеры уже проголосовали, просто победителя лига объявит позднее.
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