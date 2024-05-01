Барулин о Бобровском: «В гонке за «Везиной» он фаворит. Сергею нужно выиграть Кубок Стэнли и закрыть гештальт»

Константин Барулин высказался об игре Сергея Бобровского в этом сезоне.

Ранее 35-летний вратарь «Флориды» вошел в число претендентов на приз «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

В первом раунде Кубка Стэнли «Пантерс» переиграли «Тампа-Бэй» со счетом 4-1 в серии.

«Считаю, что он фаворит в этой гонке. Желаю ему в дальнейшем не снижать планку своей игры.

Нужно отметить, что в следующую стадию плей-офф НХЛ прошли сразу три русских вратаря. Помимо Бобровского, еще Игорь Шестеркин и Александр Георгиев. Будем смотреть за их дальнейшим противостоянием.

Да, «Тампа» вылетела в очень серьезной борьбе с «Флоридой». Встречались два русских вратаря: Василевский и Бобровский. Было тяжело кому-то из них отдать предпочтение.

За Серегу, несомненно, переживаю. Столько лет в НХЛ, уже брал «Везину». А вот Кубок Стэнли так и не поднимал. Нужно ему закрыть этот гештальт», – сказал экс-вратарь сборной России Константин Барулин.