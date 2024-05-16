Терещенко о словах Гашека, что по России не скучают на ЧМ-2024: «В голове уже ничего не осталось. Есть поговорка: у хоккеистов вместо головы – шайба»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Алексей Терещенко Доминик Гашек КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Алексей Терещенко прокомментировал высказывание Доминика Гашека.

Бывший вратарь сборной Чехии ранее заявил, что на ЧМ-2024 никто не скучает по сборной России. Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава.

– На чемпионате мира я целенаправленно смотрел только одну игру – Швеции с США. На этом все. А так я турнир не смотрю.

– Гашек сказал, что по нам на чемпионате мира не скучают.

– Шайбой очень часто в голову прилетало, пока в воротах играл. Видимо, в голове уже ничего не осталось, что тут еще сказать.

Знаете, есть поговорка: у хоккеистов вместо головы – шайба.

Я все время говорю, что это не так, а вот это, наверное, исключение, где реально вместо головы самая настоящая шайба, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

6 комментариев
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У хоккеистов вместо головы шайба! - сказал хоккеист и засмеялся...
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Гашек шайбоголовый.
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А так на самом деле хоть кто-то скучает? ))
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Не в оправдание Гашеку, но у Назарова, Юдина, Черкаса и многих других, тоже шайба вместо головы.
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Ответ Алексей Тор
Гашек шайбоголовый.
Ну и шайбой с клюшкой одновременно
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