Терещенко о словах Гашека, что по России не скучают на ЧМ-2024: «В голове уже ничего не осталось. Есть поговорка: у хоккеистов вместо головы – шайба»
Алексей Терещенко прокомментировал высказывание Доминика Гашека.
Бывший вратарь сборной Чехии ранее заявил, что на ЧМ-2024 никто не скучает по сборной России. Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава.
– На чемпионате мира я целенаправленно смотрел только одну игру – Швеции с США. На этом все. А так я турнир не смотрю.
– Гашек сказал, что по нам на чемпионате мира не скучают.
– Шайбой очень часто в голову прилетало, пока в воротах играл. Видимо, в голове уже ничего не осталось, что тут еще сказать.
Знаете, есть поговорка: у хоккеистов вместо головы – шайба.
Я все время говорю, что это не так, а вот это, наверное, исключение, где реально вместо головы самая настоящая шайба, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.