Генменеджер «Сибири»: «Овчинников – одаренный хоккеист. Надеемся, он выйдет на новый уровень, будет приносить пользу команде и привлекаться в сборные России»

Виктор Меркулов высказался о возвращении Дмитрия Овчинникова в «Сибирь» из АХЛ.

« – воспитанник новосибирского хоккея, достаточно рано привлекался к команде .

Одаренный хоккеист, с хорошим катанием и пониманием игры, приобрел опыт североамериканского хоккея.

Имеет хороший потенциал, надеемся, что станет результативным игроком, выйдет на новый уровень и будет развиваться в нашей команде. Приносить ей пользу и привлекаться в сборные команды России, как это было ранее», – сказал генеральный менеджер « » Виктор Меркулов.