Генменеджер «Сибири»: «Овчинников – одаренный хоккеист. Надеемся, он выйдет на новый уровень, будет приносить пользу команде и привлекаться в сборные России»

Теги Сибирь Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Дмитрий Овчинников Виктор Меркулов Хоккей

Виктор Меркулов высказался о возвращении Дмитрия Овчинникова в «Сибирь» из АХЛ.

«Дмитрий Овчинников – воспитанник новосибирского хоккея, достаточно рано привлекался к команде КХЛ.

Одаренный хоккеист, с хорошим катанием и пониманием игры, приобрел опыт североамериканского хоккея.

Имеет хороший потенциал, надеемся, что станет результативным игроком, выйдет на новый уровень и будет развиваться в нашей команде. Приносить ей пользу и привлекаться в сборные команды России, как это было ранее», – сказал генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий