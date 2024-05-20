Генменеджер «Сибири»: «Овчинников – одаренный хоккеист. Надеемся, он выйдет на новый уровень, будет приносить пользу команде и привлекаться в сборные России»
Виктор Меркулов высказался о возвращении Дмитрия Овчинникова в «Сибирь» из АХЛ.
«Дмитрий Овчинников – воспитанник новосибирского хоккея, достаточно рано привлекался к команде КХЛ.
Одаренный хоккеист, с хорошим катанием и пониманием игры, приобрел опыт североамериканского хоккея.
Имеет хороший потенциал, надеемся, что станет результативным игроком, выйдет на новый уровень и будет развиваться в нашей команде. Приносить ей пользу и привлекаться в сборные команды России, как это было ранее», – сказал генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов.