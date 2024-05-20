Овчинников о возвращении в «Сибирь»: «Кайфовые ощущения. Соскучился по Новосибирску, по самым лучшим болельщикам в КХЛ!»

Теги Сибирь болельщики КХЛ Дмитрий Овчинников Хоккей

Дмитрий Овчинников высказался о возвращении в «Сибирь» из АХЛ.

Срок контракта 21-летнего форварда рассчитан на один год. 

«Кайфовые ощущения, всегда приятно возвращаться домой! В очередной раз – новый вызов, стать лидером команды, показать хороший хоккей при болельщиках, при своих родных и близких.

Очень, очень сильно соскучился по Новосибирску, по нашим самым лучшим болельщикам в лиге!» – сказал нападающий Дмитрий Овчинников.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
ну как бы не дорос ещё "стать лидером команды".
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий