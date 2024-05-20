Овчинников о возвращении в «Сибирь»: «Кайфовые ощущения. Соскучился по Новосибирску, по самым лучшим болельщикам в КХЛ!»

Дмитрий Овчинников высказался о возвращении в «Сибирь» из АХЛ.

Срок контракта 21-летнего форварда рассчитан на один год.

«Кайфовые ощущения, всегда приятно возвращаться домой! В очередной раз – новый вызов, стать лидером команды, показать хороший хоккей при болельщиках, при своих родных и близких.

Очень, очень сильно соскучился по Новосибирску, по нашим самым лучшим болельщикам в лиге!» – сказал нападающий .