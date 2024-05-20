Овчинников вернулся в «Сибирь» из системы «Торонто». Контракт – на год

Дмитрий Овчинников перешел в «Сибирь» из фарм-клуба «Торонто».

Контракт с 21-летним форвардом рассчитан на один год.

«В прошлом сезоне Дмитрий выступал за фарм-клуб «Торонто» – «Торонто Марлис» из АХЛ. В 21 матче он забросил 7 шайб и сделал 3 голевые передачи.

В КХЛ Дмитрий выступал только за нашу команду – на его счету 106 игр, 6 заброшенных шайб и 11 передач», – сообщает пресс-служба «Сибири».

Срок соглашения Овчинникова с «Торонто» истекал после окончания сезона-2023/24.