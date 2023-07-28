Немировски об Овчинникове: «Торонто» не хочется, чтобы он провел последний год по контракту в аренде. Треливинг сразу сказал «нет»

Дэвид Немировски высказался касательно аренды Дмитрия Овчинникова у «Торонто».

– Реально ли сейчас взять в аренду у « » ?

– Без шансов. Сейчас в «Торонто» пришел новый генеральный менеджер Брэд Треливинг. У Овчинникова остался последний год по контракту, и клубу не хочется, чтобы он провел его еще в одной аренде.

У нас был предварительный разговор по поводу аренды. Но Треливинг приехал и сразу сказал «нет», – сказал главный тренер « » .

В сезоне-2022/23 Овчинников набрал 13 (5+8) очков при полезности «плюс 7» в 68 матчах Фонбет чемпионата за «Сибирь».