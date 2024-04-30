Агент Овчинникова: «Думаем над тем, чтобы вернуться в КХЛ. Переговорили с «Сибирью». Есть понимание»

Дмитрий Овчинников может перейти в «Сибирь».

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий выступал в за фарм-клуб « » и набрал 10 (7+3) очков в 21 матче регулярного чемпионата.

В ходе сезона форвард был обменян в систему «Миннесоты».

– На сегодняшний момент мы думаем над тем, чтобы вернуться в .

– Планируете подписать контракт с «Сибирью»?

– Мы думаем, принимаем решение. Переговорили с клубом. Есть понимание на этот счет, – сказал представитель хоккеиста .