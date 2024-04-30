Агент Овчинникова: «Думаем над тем, чтобы вернуться в КХЛ. Переговорили с «Сибирью». Есть понимание»

Теги Сибирь Торонто Миннесота Шуми Бабаев НХЛ АХЛ КХЛ Дмитрий Овчинников Хоккей

Дмитрий Овчинников может перейти в «Сибирь».

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий выступал в АХЛ за фарм-клуб «Торонто» и набрал 10 (7+3) очков в 21 матче регулярного чемпионата.

В ходе сезона форвард был обменян в систему «Миннесоты».

– На сегодняшний момент мы думаем над тем, чтобы вернуться в КХЛ.

– Планируете подписать контракт с «Сибирью»?

– Мы думаем, принимаем решение. Переговорили с клубом. Есть понимание на этот счет, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

1 комментарий
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есть понимание, по дрессировать его в Новосибирске, если поддастся дрессировке свалит обратно, 22 игры за весь сезон ахл, какого он туда вообще поехал, да Мартемьянов играл в другой хоккей, там молодым тяжело, но он уходил, можно было и остаться что бы мясом обрасти, в итоге потерял год и вернулся ещё хуже чем был.
что же, успехов Дмитрию, игрок он талантливый, папаня и агент только за Диму решают.
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