Агент Овчинникова: «Думаем над тем, чтобы вернуться в КХЛ. Переговорили с «Сибирью». Есть понимание»
Дмитрий Овчинников может перейти в «Сибирь».
В нынешнем сезоне 21-летний нападающий выступал в АХЛ за фарм-клуб «Торонто» и набрал 10 (7+3) очков в 21 матче регулярного чемпионата.
В ходе сезона форвард был обменян в систему «Миннесоты».
– На сегодняшний момент мы думаем над тем, чтобы вернуться в КХЛ.
– Планируете подписать контракт с «Сибирью»?
– Мы думаем, принимаем решение. Переговорили с клубом. Есть понимание на этот счет, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
что же, успехов Дмитрию, игрок он талантливый, папаня и агент только за Диму решают.