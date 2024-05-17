Новиков о вылете «Каролины»: «Для Кузнецова настал Рубикон. Сколько у него осталось сил и воли, чтобы провести летний период с азартом, вернуться на ведущих ролях?»

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Юрий Новиков Евгений Кузнецов Фредерик Андерсен Хоккей

Юрий Новиков высказался о вылете «Каролины» из плей-офф.

Клуб проиграл «Рейнджерс» во втором раунде Кубка Стэнли со счетом 2-4 в серии.

«Надо признать: Фредерик Андерсен не вытянул серию с «Нью-Йорк Рейнджерс». Тем не менее мне нравится «Каролина». Мне жаль эту команду. Но, раз проиграли, значит, надо работать.

Для Кузнецова сейчас настал Рубикон. Сколько осталось у него сил и воли для того, чтобы провести летний период с таким азартом и настроением, чтобы вернуться в НХЛ на ведущих ролях в «Каролине»?» – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

У Кузнецова 5 бросков и 69% на точке в 6-м матче с «Рейнджерс». Он завершил плей-офф с 4+2 в 10 играх

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Скучно будет, когда Кузнецов покинет НХЛ. В 2018 показывал феноменальную игру и в одиночку выиграл кубок. Мог бы больше сделать В серии с Нью-Йорками, будь он не в 4-5 линиях
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий