Новиков о вылете «Каролины»: «Для Кузнецова настал Рубикон. Сколько у него осталось сил и воли, чтобы провести летний период с азартом, вернуться на ведущих ролях?»

Юрий Новиков высказался о вылете «Каролины» из плей-офф.

Клуб проиграл «Рейнджерс» во втором раунде Кубка Стэнли со счетом 2-4 в серии.

«Надо признать: не вытянул серию с «Нью-Йорк Рейнджерс». Тем не менее мне нравится « ». Мне жаль эту команду. Но, раз проиграли, значит, надо работать.

Для Кузнецова сейчас настал Рубикон. Сколько осталось у него сил и воли для того, чтобы провести летний период с таким азартом и настроением, чтобы вернуться в на ведущих ролях в «Каролине»?» – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

У Кузнецова 5 бросков и 69% на точке в 6-м матче с «Рейнджерс». Он завершил плей-офф с 4+2 в 10 играх