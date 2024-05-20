Александр Кожевников: «В ИИХФ судьи тянут финнов за уши каждый год. Надо разбираться с их влиянием на судейский комитет» 

Александр Кожевников считает, что сборной Финляндии помогают судьи.

– Оборзевшие финны. Мало того, что они делают все возможное, чтобы мы не вернулись в . Так еще на десятилетие нашего последнего чемпионства запустили в прессу бредовую версию о том, что первенство мира-2014 сборная России выиграла за счет судейства.

Я понимаю, что в Европе сейчас пик абсурда. Взрывают свои трубопроводы, стреляют премьер-министров – и молчание, словно так и должно быть. Зато про Россию не устают выдумывать одну небыпицу за другой. В Америке, наверное, смотрят на европейских дурачков – и хохочут.

мира в Минске – это уже далекое прошлое. Помню о нем помимо золота только то, что были дисквалифицированы главный тренер нашей сборной и, если не ошибаюсь, Шипачев, плюс травму безнаказанно нанесли Овечкину. То есть арбитраж был очень спорным.

Зато отлично помню, как на последней Олимпиаде в финале судьи проглотили свисток. Это было выгодно именно , которая играет в антихоккей, на грани фола. Да и в золотом для нас Пхенчхане судейство было слабое, вспомните хотя бы наше удаление на последних минутах финала с немцами и спасения вопреки всему от Гусева.

Вообще все победы финнов последних лет вызывают у меня большие вопросы.

– О чем речь?

– Каждый год в ИИХФ судьи тянут финнов за уши. Надо разбираться с их влиянием на судейский комитет, не думаю, что такая линия арбитража – случайная, – сказал двукратный олимпийский чемпион.