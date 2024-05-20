Александр Кожевников: «В ИИХФ судьи тянут финнов за уши каждый год. Надо разбираться с их влиянием на судейский комитет» 

Теги ИИХФ Сборная Финляндии по хоккею судьи ЧМ по хоккею Александр Кожевников олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Александр Кожевников считает, что сборной Финляндии помогают судьи.

– Оборзевшие финны. Мало того, что они делают все возможное, чтобы мы не вернулись в ИИХФ. Так еще на десятилетие нашего последнего чемпионства запустили в прессу бредовую версию о том, что первенство мира-2014 сборная России выиграла за счет судейства.

Я понимаю, что в Европе сейчас пик абсурда. Взрывают свои трубопроводы, стреляют премьер-министров – и молчание, словно так и должно быть. Зато про Россию не устают выдумывать одну небыпицу за другой. В Америке, наверное, смотрят на европейских дурачков – и хохочут. 

Чемпионат мира в Минске – это уже далекое прошлое. Помню о нем помимо золота только то, что были дисквалифицированы главный тренер нашей сборной и, если не ошибаюсь, Шипачев, плюс травму безнаказанно нанесли Овечкину. То есть арбитраж был очень спорным.

Зато отлично помню, как на последней Олимпиаде в финале судьи проглотили свисток. Это было выгодно именно Финляндии, которая играет в антихоккей, на грани фола. Да и в золотом для нас Пхенчхане судейство было слабое, вспомните хотя бы наше удаление на последних минутах финала с немцами и спасения вопреки всему от Гусева.

Вообще все победы финнов последних лет вызывают у меня большие вопросы.

– О чем речь?

– Каждый год в ИИХФ судьи тянут финнов за уши. Надо разбираться с их влиянием на судейский комитет, не думаю, что такая линия арбитража – случайная, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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7 комментариев
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Зато Питерского финна судьи не жалуют.
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Вот и разберись
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Вот Саня тебе и 🏳️🏳️🏳️🏳️ в руки. Разбирайся
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Если дерябнет с утра как обычно любимого чешского пива, то и за пару дней справиться наш патриот и поборник справедливости в мире!))
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Ответ Alex.K71
Давай Кожевников разбирайся, уверен ты справишься с оборзевшими финнами на раз-два!)))
за три дня
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