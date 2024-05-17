Фазель про обвинения в подкупе судей финала ЧМ-2014: «Глупости нет предела. Невероятно, как далеко некоторые могут зайти»
Рене Фазель ответил на обвинения в подкупе судей финала ЧМ, где играла Россия.
Финский журналист Пекка Ялонен обвинил экс-президента ИИХФ в подкупе судей финального матча чемпионата мира по хоккею 2014 года.
В том матче Россия обыграла Финляндию со счетом 5:2.
«Это было настолько возмутительно, что я никогда не видел ничего подобного, столь прозрачного судейства в пользу другой команды.
Когда вы посмотрите на отношения Рене Фазеля с Россией, ваше воображение начнет разыгрываться», – написал Ялонен.
«На самом деле это неудивительно. Просто невероятно, как далеко могут зайти некоторые журналисты!
К сожалению, глупости нет предела!» – сказал Рене Фазель.
ну а то что фазеля газпром купил с потрохами это ни для кого не секрет. чего стоит только то что он был судьей когда путька забавлялся игрой в хоккей