Фазель про обвинения в подкупе судей финала ЧМ-2014: «Глупости нет предела. Невероятно, как далеко некоторые могут зайти»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой происшествия Рене Фазель Сборная Финляндии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею ТАСС Хоккей

Рене Фазель ответил на обвинения в подкупе судей финала ЧМ, где играла Россия.

Финский журналист Пекка Ялонен обвинил экс-президента ИИХФ в подкупе судей финального матча чемпионата мира по хоккею 2014 года.

В том матче Россия обыграла Финляндию со счетом 5:2.

«Это было настолько возмутительно, что я никогда не видел ничего подобного, столь прозрачного судейства в пользу другой команды.

Когда вы посмотрите на отношения Рене Фазеля с Россией, ваше воображение начнет разыгрываться», – написал Ялонен.

«На самом деле это неудивительно. Просто невероятно, как далеко могут зайти некоторые журналисты!

К сожалению, глупости нет предела!» – сказал Рене Фазель.

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5 комментариев
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Лучше вспомнить ЧМ-2005, полуфинал Россия-Канада и шоу Ханну Хенрикссона.
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помню чм 2014 года, еще удивлялся тому как благосклонно к россии тогда судили. помню тихонов виктор там такой гол забил, вратарь прижал шайбу а витек просто проткнул под него клюшку и выгреб шайбу и гол засчитали! не помню уже в каком матче это было...

ну а то что фазеля газпром купил с потрохами это ни для кого не секрет. чего стоит только то что он был судьей когда путька забавлялся игрой в хоккей
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