Фазель про обвинения в подкупе судей финала ЧМ-2014: «Глупости нет предела. Невероятно, как далеко некоторые могут зайти»

Рене Фазель ответил на обвинения в подкупе судей финала ЧМ, где играла Россия.

Финский журналист Пекка Ялонен обвинил экс-президента ИИХФ в подкупе судей финального матча чемпионата мира по хоккею 2014 года.

В том матче Россия обыграла Финляндию со счетом 5:2.

«Это было настолько возмутительно, что я никогда не видел ничего подобного, столь прозрачного судейства в пользу другой команды.

Когда вы посмотрите на отношения Рене Фазеля с Россией, ваше воображение начнет разыгрываться», – написал Ялонен.

«На самом деле это неудивительно. Просто невероятно, как далеко могут зайти некоторые журналисты!

К сожалению, глупости нет предела!» – сказал Рене Фазель.