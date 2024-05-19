Василий Кошечкин поделился мыслями о вратарях «Металлурга».

– , по вашим словам, выбил дверь в . Как сделать так, чтобы его не настиг синдром второго сезона?

– Илья сам по себе – парень ответственный, трудоспособный и целеустремленный. Ему нужно просто помогать и поправлять. Все остальное он делает сам.

– Набоков получил несколько индивидуальных наград по итогам сезона КХЛ. Не зазвездится?

– Зная его, я могу сказать, что все это только придаст ему уверенности и сил.

– в прошлом сезоне довольствовался ролью бэкапа. Изменится ли его функционал в следующем сезоне?

– Никита в этом году сделал хороший прогресс. Он пришел из ВХЛ, закрепился в «Тракторе», а затем перешел к нам. Думаю, он тоже может записать этот сезон себе в актив.

Это очень способный парень, который хорошо играет, развивается и не стоит на месте. Кроме того, у нас еще есть Смолин. Поэтому я думаю, что в сезон мы зайдем с тремя хорошими вратарями.

– То есть вратарская бригада не претерпит никаких изменений?

– На данный момент – нет, – сказал экс-голкипер, а ныне тренер вратарей « » .