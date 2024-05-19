Сергей Светлов: «Впервые за много лет плей-офф в КХЛ получился более непредсказуемым, чем в НХЛ»

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг ЦСКА Локомотив СКА Трактор Автомобилист Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Ванкувер Колорадо Эдмонтон Даллас НХЛ Кубок Гагарина ЧМ по хоккею Сергей Светлов Хоккей

Сергей Светлов считает, что в КХЛ плей-офф был более непредсказуемым, чем в НХЛ.

– Что для вас стало главным на неделе?

– Все-таки самые интересные события разворачивались в НХЛ. Чемпионат мира в Чехии тоже подарил несколько интересных матчей, но при нынешней формуле турнира пока идет лишь разогрев – и все ключевые игры состоятся в плей-офф, по сути, с чистого листа. Поэтому о первенстве мира всерьез имеет смысл говорить только на следующей неделе.

А вот в розыгрыше Кубка Стэнли каждый матч – сверхзначимый.

– Что отметите в НХЛ?

– На мой взгляд, впервые за много лет плей-офф в КХЛ получился более непредсказуемым, чем в НХЛ. Во всяком случае до финала Востока дошли именно фавориты конференции, победители дивизионов – «Рейнджерс» и «Флорида». В принципе и на Западе в четверке лучших команд-сенсаций нет, «Эдмонтон», «Ванкувер», «Колорадо» и «Даллас» изначально назывались в числе фаворитов.

В КХЛ в этом сезоне ситуация была обратной. Не все ожидали увидеть в четверке лучших «Локомотив», «Магнитку» и особенно «Трактор» с «Автомобилистом». Шансы, например, «Ак Барса», «Авангарда», СКА и ЦСКА оценивались как минимум не ниже, – сказал участник тренерского совета ФХР.

5 комментариев
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что он написал, там богатые клубы вообще не видели Кубка хрен знает сколько
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Ответ Булгадарян Геворг
в этом году КХЛ дала прикурить НХЛ. Намного матчи были зрелищнее
А уж в Швеции что творилось. Регле с 9 места сначала плей ин 4-0 в серии, потом до финала дошли всех вынесли по 4-0 в серии и только в финале проиграли. Куда круче!
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плюсую
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А может быть кто-нибудь подскажет товарищу, где посмотреть хотя бы хайлайты, а не просто почитать статистику. Все вопросы по сравнению сразу отпадут
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