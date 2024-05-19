Сергей Светлов: «Впервые за много лет плей-офф в КХЛ получился более непредсказуемым, чем в НХЛ»

Сергей Светлов считает, что в КХЛ плей-офф был более непредсказуемым, чем в НХЛ.

– Что для вас стало главным на неделе?

– Все-таки самые интересные события разворачивались в . Чемпионат мира в Чехии тоже подарил несколько интересных матчей, но при нынешней формуле турнира пока идет лишь разогрев – и все ключевые игры состоятся в плей-офф, по сути, с чистого листа. Поэтому о первенстве мира всерьез имеет смысл говорить только на следующей неделе.

А вот в розыгрыше Кубка Стэнли каждый матч – сверхзначимый.

– Что отметите в НХЛ?

– На мой взгляд, впервые за много лет плей-офф в КХЛ получился более непредсказуемым, чем в НХЛ. Во всяком случае до финала Востока дошли именно фавориты конференции, победители дивизионов – « » и « ». В принципе и на Западе в четверке лучших команд-сенсаций нет, « », « », «Колорадо» и «Даллас» изначально назывались в числе фаворитов.

В КХЛ в этом сезоне ситуация была обратной. Не все ожидали увидеть в четверке лучших «Локомотив», «Магнитку» и особенно «Трактор» с «Автомобилистом». Шансы, например, «Ак Барса», «Авангарда», СКА и ЦСКА оценивались как минимум не ниже, – сказал участник тренерского совета ФХР.