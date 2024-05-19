Кошечкин о КХЛ: «Понравилось правило, запрещающее стоять с шайбой за воротами. Это убыстряет игру и придает динамики»

Теги Металлург Мг Василий Кошечкин КХЛ правила Хоккей

Василий Кошечкин поделился мнением об изменениях правил в прошлом сезоне КХЛ.

В минувшем сезоне хоккеистам запрещалось держать шайбу в трапеции за своими воротами больше трех секунд. При первом нарушении следует остановка игры и вбрасывание в зоне команды, нарушившей правила, а в последующих – удаление на 2 минуты.

«Лига ввела очень много нововведений, и продолжает вводить.

Мне очень понравилось правило, которое запрещает игроку стоять с шайбой за воротами. Это придает динамики, убыстряет игру, и, естественно, происходит больше голевых моментов, мы видим больше заброшенных шайб», – сказал экс-вратарь сборной России и олимпийский чемпион Василий Кошечкин.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий