Кошечкин о КХЛ: «Понравилось правило, запрещающее стоять с шайбой за воротами. Это убыстряет игру и придает динамики»

Василий Кошечкин поделился мнением об изменениях правил в прошлом сезоне КХЛ.

В минувшем сезоне хоккеистам запрещалось держать шайбу в трапеции за своими воротами больше трех секунд. При первом нарушении следует остановка игры и вбрасывание в зоне команды, нарушившей правила, а в последующих – удаление на 2 минуты.

«Лига ввела очень много нововведений, и продолжает вводить.

Мне очень понравилось правило, которое запрещает игроку стоять с шайбой за воротами. Это придает динамики, убыстряет игру, и, естественно, происходит больше голевых моментов, мы видим больше заброшенных шайб», – сказал экс-вратарь сборной России и олимпийский чемпион Василий Кошечкин.