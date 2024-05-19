Василий Кошечкин: «У «Металлурга» всегда только одна задача – Кубок Гагарина. Будем стремиться повторить успех»
Василий Кошечкин высказался о назначении на пост тренера вратарей «Металлурга».
– Василий, как вам поступило предложение о работе тренером вратарей в «Металлурге»? Долго ли думали над ним?
– Переговоры прошли достаточно быстро. Когда я закончил карьеру, ребята меня спросили: «Хочешь ли ты остаться в тренерском штабе?» Я отказался, сказав, что хочу годик отдохнуть и побыть с семьей. А вот на следующий год, отдохнув, я готов был приступить к работе.
Предварительная договоренность была достигнута по окончании сезона-2022/23. Когда завершился минувший сезон, мне сразу же сделали предложение, и через неделю мы подписали контракт.
– Какой срок у контракта?
– Один год.
– Получается, когда Андрей Владимирович Разин приходил в «Металлург», он уже понимал, что через год вы войдете в его штаб?
– Конечно, Андрей Владимирович все знал. Он согласовал это подписание, за что ему огромное спасибо! Он дал мне шанс, впустил меня в новую жизнь. Я рад помочь и поделиться своим опытом, а также с удовольствием перенимать новый опыт у такого тренера.
– Александр Судницин будет старшим тренером вратарей, в то время как вы – просто тренером. Какое у вас будет распределение обязанностей?
– Александр будет принимать все важные решения, а я буду ему помогать. Он уже был в этой системе и знает, как все работает у Андрея Разина. Вот так и будет проходить наш год.
– Вы будете работать в штабе с лидерами команды, взявшей два Кубка Гагарина в 2014 и 2016 годах – Сергеем Мозякиным и Ярославом Хабаровым. Приятно будет поработать со старыми друзьями?
– Вообще работать – это хорошо. А работать с этими ребятами – вдвойне приятно. Мы очень давно знаем друг друга, понимаем, кто на что способен. Это добавляет сил и уверенности нашей команде.
– Сергей и Ярослав только в прошлом сезоне дебютировали в качестве тренеров, и уже добились достаточно серьезного результата, завоевав Кубок Гагарина. Насколько это вдохновляет вас?
– Победы всегда вдохновляют. У «Металлурга» всегда стоит только одна задача – это Кубок Гагарина. И мы будем стремиться повторить этот успех, – сказал экс-голкипер, а ныне тренер вратарей «Металлурга» Василий Кошечкин.