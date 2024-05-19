Василий Кошечкин: «У «Металлурга» всегда только одна задача – Кубок Гагарина. Будем стремиться повторить успех»

Василий Кошечкин высказался о назначении на пост тренера вратарей «Металлурга».

– Василий, как вам поступило предложение о работе тренером вратарей в « »? Долго ли думали над ним?

– Переговоры прошли достаточно быстро. Когда я закончил карьеру, ребята меня спросили: «Хочешь ли ты остаться в тренерском штабе?» Я отказался, сказав, что хочу годик отдохнуть и побыть с семьей. А вот на следующий год, отдохнув, я готов был приступить к работе.

Предварительная договоренность была достигнута по окончании сезона-2022/23. Когда завершился минувший сезон, мне сразу же сделали предложение, и через неделю мы подписали контракт.

– Какой срок у контракта?

– Один год.

– Получается, когда Андрей Владимирович Разин приходил в «Металлург», он уже понимал, что через год вы войдете в его штаб?

– Конечно, Андрей Владимирович все знал. Он согласовал это подписание, за что ему огромное спасибо! Он дал мне шанс, впустил меня в новую жизнь. Я рад помочь и поделиться своим опытом, а также с удовольствием перенимать новый опыт у такого тренера.

– будет старшим тренером вратарей, в то время как вы – просто тренером. Какое у вас будет распределение обязанностей?

– Александр будет принимать все важные решения, а я буду ему помогать. Он уже был в этой системе и знает, как все работает у . Вот так и будет проходить наш год.

– Вы будете работать в штабе с лидерами команды, взявшей два Кубка Гагарина в 2014 и 2016 годах – и . Приятно будет поработать со старыми друзьями?

– Вообще работать – это хорошо. А работать с этими ребятами – вдвойне приятно. Мы очень давно знаем друг друга, понимаем, кто на что способен. Это добавляет сил и уверенности нашей команде.

– Сергей и Ярослав только в прошлом сезоне дебютировали в качестве тренеров, и уже добились достаточно серьезного результата, завоевав Кубок Гагарина. Насколько это вдохновляет вас?

– Победы всегда вдохновляют. У «Металлурга» всегда стоит только одна задача – это Кубок Гагарина. И мы будем стремиться повторить этот успех, – сказал экс-голкипер, а ныне тренер вратарей «Металлурга» Василий Кошечкин.