Василий Кошечкин стал тренером вратарей «Металлурга».

«Хоккейный клуб « » заключил контракт с . Легендарный голкипер возвращается в команду, которая стала для него родной.

В «Металлурге» Василий Владимирович будет отвечать за работу с вратарями», – говорится в сообщении клуба.

Кошечкин выступал за команду из Магнитогорска с 2013 по 2023 год, а также в сезоне-2009/10. С «Металлургом» он дважды становился обладателем Кубка Гагарина, еще два раза доходил до финала турнира.

Голкипер также представлял такие клубы, как «Олимпия», «Нефтяник» Альметьевск, «Лада», «Ак Барс» и «Северсталь».

В составе сборной России Кошечкин стал победителем Олимпиады-2018. В 2009 году он вместе с национальной командой выиграл чемпионат мира, в 2007-м стал бронзовым призером турнира, а в 2010-м взял серебро.