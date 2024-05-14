Николай Голдобин: «Хоккей быстрее футбола, поэтому некоторым сложно понять игру. Мы приближаемся к уровню НХЛ, надо больше медийки, чтобы люди понимали, что это интересный вид спорта»

Николай Голдобин считает, что КХЛ приближается к уровню НХЛ.

«Я люблю футбол! Хожу, само собой, на «Спартак», смотрю Лигу чемпионов, но не будем сравнивать эти два турнира, это неправильно.

Как и неправильно сравнивать Континентальную и Национальную хоккейные лиги. Но мы приближаемся к уровню . Надо еще больше медийки, чтобы люди понимали, что хоккей – интересный вид спорта.

Просто некоторым очень сложно понять игру, потому что хоккей намного быстрее, чем футбол.

Еще на футбольном стадионе большие залы, где люди могут отдохнуть, посидеть, поесть, поучаствовать в интересных конкурсах. На хоккее тоже становится больше развлечений, но мне кажется, людям надо еще», – сказал хоккеист « » .