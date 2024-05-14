Николай Голдобин: «Хоккей быстрее футбола, поэтому некоторым сложно понять игру. Мы приближаемся к уровню НХЛ, надо больше медийки, чтобы люди понимали, что это интересный вид спорта»
Николай Голдобин считает, что КХЛ приближается к уровню НХЛ.
«Я люблю футбол! Хожу, само собой, на «Спартак», смотрю Лигу чемпионов, но не будем сравнивать эти два турнира, это неправильно.
Как и неправильно сравнивать Континентальную и Национальную хоккейные лиги. Но мы приближаемся к уровню НХЛ. Надо еще больше медийки, чтобы люди понимали, что хоккей – интересный вид спорта.
Просто некоторым очень сложно понять игру, потому что хоккей намного быстрее, чем футбол.
Еще на футбольном стадионе большие залы, где люди могут отдохнуть, посидеть, поесть, поучаствовать в интересных конкурсах. На хоккее тоже становится больше развлечений, но мне кажется, людям надо еще», – сказал хоккеист «Спартака» Николай Голдобин.
И вообще,странно, что это сказал сегодня не Дегтярёв. Было б более символично.
Три главных толстосума: Ска, Цска и Ак Барс не были среди лидеров. Поэтому людям стало интереснее. Вот и все.
Если дальше больше будет плюс/минус равных команд, то интерес будет только расти.