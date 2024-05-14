Николай Голдобин: «Хоккей быстрее футбола, поэтому некоторым сложно понять игру. Мы приближаемся к уровню НХЛ, надо больше медийки, чтобы люди понимали, что это интересный вид спорта»

Теги Спартак Спартак болельщики премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА НХЛ КХЛ Николай Голдобин Хоккей

Николай Голдобин считает, что КХЛ приближается к уровню НХЛ.

«Я люблю футбол! Хожу, само собой, на «Спартак», смотрю Лигу чемпионов, но не будем сравнивать эти два турнира, это неправильно.

Как и неправильно сравнивать Континентальную и Национальную хоккейные лиги. Но мы приближаемся к уровню НХЛ. Надо еще больше медийки, чтобы люди понимали, что хоккей – интересный вид спорта.

Просто некоторым очень сложно понять игру, потому что хоккей намного быстрее, чем футбол.

Еще на футбольном стадионе большие залы, где люди могут отдохнуть, посидеть, поесть, поучаствовать в интересных конкурсах. На хоккее тоже становится больше развлечений, но мне кажется, людям надо еще», – сказал хоккеист «Спартака» Николай Голдобин.

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7 комментариев
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Коля, окстись. У тебя за 120 матчей в нхл даже 20 голов не забито, а тут ты один из лучших бомбардиров. То же самое касается всяких Яшкиных и Ридов Буше, которые не могли пройти даже в состав мертвых аутсайдеров типа Аризоны, что как бы намекает на общий уровень кхл.
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КХЛ приближается к уровню НХЛ... Пффф... В России по футболу есть итак лучшая лига в мире,и то она лишь вторая в стране. Так что есть куда стремиться.
И вообще,странно, что это сказал сегодня не Дегтярёв. Было б более символично.
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За КХЛ последний год стало больше следить по одной простой причине:
Три главных толстосума: Ска, Цска и Ак Барс не были среди лидеров. Поэтому людям стало интереснее. Вот и все.
Если дальше больше будет плюс/минус равных команд, то интерес будет только расти.
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Сначала уровень игры бы подняли к уровню НХЛ хоть чуточку, а уж потом медиа
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Зачем это на футбольной ветке?
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