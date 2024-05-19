«Динамо» получит 6 млн рублей компенсации за Муранова от «Адмирала» (Metaratings)

Теги возможные переходы КХЛ Динамо Адмирал Иван Муранов деньги Хоккей

«Адмирал» заплатит «Динамо» 6 млн рублей компенсации за Ивана Муранова.

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее появилась информация о том, что форварда обменяют из «Динамо» в «Адмирал» на денежную компенсацию.

В минувшем регулярном чемпионате Иван Муранов набрал 8 (5+3) очков в 61 игре.

В плей-офф Кубка Гагарина нападающий провел 8 матчей и не отметился баллами за результативность.

Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2024/25.

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5 комментариев
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Испанский стыд -8 очков в 61 игре для нападающего .
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Ответ КЕША
Испанский стыд -8 очков в 61 игре для нападающего .
слабо очень, конечно, но и взяли то не сильнее - шило на мыло..
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Ответ argentina10
слабо очень, конечно, но и взяли то не сильнее - шило на мыло..
У нас следующий сезон должен быть за КГ . Иначе, я вообще не пойму зачем брали Кудашова .
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Привет , Володя . За 61 игру даже я калека на кривых ногах наковырял бы больше . Уж , как минимум десяточку передач набрал бы.
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Ответ КЕША
У нас следующий сезон должен быть за КГ . Иначе, я вообще не пойму зачем брали Кудашова .
не верю я, что с Кудашовым что то возьмем......этот сезон вон регулярку выиграли, казалось и в кубке хорошо сыграют, а оно вона как..
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