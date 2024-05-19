«Динамо» получит 6 млн рублей компенсации за Муранова от «Адмирала» (Metaratings)
«Адмирал» заплатит «Динамо» 6 млн рублей компенсации за Ивана Муранова.
Об этом сообщает Metaratings.
Ранее появилась информация о том, что форварда обменяют из «Динамо» в «Адмирал» на денежную компенсацию.
В минувшем регулярном чемпионате Иван Муранов набрал 8 (5+3) очков в 61 игре.
В плей-офф Кубка Гагарина нападающий провел 8 матчей и не отметился баллами за результативность.
Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2024/25.