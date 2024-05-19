«Динамо» получит 6 млн рублей компенсации за Муранова от «Адмирала» (Metaratings)

«Адмирал» заплатит «Динамо» 6 млн рублей компенсации за Ивана Муранова.

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее появилась информация о том, что форварда обменяют из « » в « » на денежную компенсацию.

В минувшем регулярном чемпионате набрал 8 (5+3) очков в 61 игре.

В плей-офф Кубка Гагарина нападающий провел 8 матчей и не отметился баллами за результативность.

Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2024/25.