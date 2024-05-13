Муранов перейдет из «Динамо» в «Адмирал». Москвичи получат денежную компенсацию (Михаил Зислис)

Ивана Муранова обменяют из «Динамо» в «Адмирал».

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, взамен столичный клуб получит денежную компенсацию.

24-летний форвард провел шесть сезонов в составе бело-голубых.

В минувшем регулярном чемпионате он набрал 8 (5+3) очков за 61 игру при среднем игровом времени 13:08.

В Кубке Гагарина Муранов провел 8 матчей и не отметился баллами за результативность при полезности «минус 7».