Муранов перейдет из «Динамо» в «Адмирал». Москвичи получат денежную компенсацию (Михаил Зислис)
Ивана Муранова обменяют из «Динамо» в «Адмирал».
По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, взамен столичный клуб получит денежную компенсацию.
24-летний форвард провел шесть сезонов в составе бело-голубых.
В минувшем регулярном чемпионате он набрал 8 (5+3) очков за 61 игру при среднем игровом времени 13:08.
В Кубке Гагарина Муранов провел 8 матчей и не отметился баллами за результативность при полезности «минус 7».