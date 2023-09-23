«Динамо» одержало 7-ю победу подряд, обыграв «Адмирал» (5:4). В 3-м периоде команды забросили по 3 шайбы

Теги КХЛ Эрик О′Делл Динамо Джордан Уил Адмирал Иван Муранов Алексей Соловьев Егор Никитин Хоккей

«Динамо» одержало 7-ю победу подряд, обыграв «Адмирал» (5:4).

Московский клуб завершил в свою пользу матч Фонбет Чемпионата КХЛ во Владивостоке. 

После двух периодов команда Алексея Кудашова вела со счетом 2:1. 

В третьем периоде команды забросили по три шайбы. У «Динамо» по ходу этого игрового отрезка отличились Иван Муранов (43-я минута), Джордан Уил (49-я) и Эрик О’Делл (58-я).

У «Адмирала» – Егор Никитин (53-я) и дважды Алексей Соловьев (58-я и 60-я, вторая шайба – на 59:41). 

Бело-голубые одержали 7-ю победу подряд. Команда идет на первом месте в таблице Западной конференции с 16 очками в 10 играх. 

8 комментариев

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Дмитрий Клюквин
красавцы!! вперёд Динамо
+6
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+6
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Денис Мешков
отлично! дальний Восток побеждён!!!)))
+4
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+4
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argentina10
день очень хорошо начался, ждем вечера с нетерпением, надо брать реванш..
+3
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+3
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Олег Булин
Победа хорошо,но скажу о минусах,про них не пишут.А хороших комментариев и без того много.Так,вот,может кто подскажет нашим,пропускать за какие-то 5 минут до конца 3 гола нельзя.Да и нервы у меня не железные.Эрик в каждом матче удаляется.Думаю,много пропустили потому,что ни хрена не блокировали.23 броска в створ у Динамо в 1 периоде.Наверно,столько не использованных моментов у Динамо в истории в матчах с Адмиралом в 1 периодах в гостях,не было.А если и было когда-то подобное количество бросков в 1 периодах,то хоть 1 гол да забивали.Хорошо,если тренеры это учтут.
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Виталик Кравченко
Добавьте, что ещё Шевченко у Адмирала отличился, а то у вас в статье три гола указано, а приморцы забили четыре
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Александр Диордица
Ответ Виталик Кравченко
Добавьте, что ещё Шевченко у Адмирала отличился, а то у вас в статье три гола указано, а приморцы забили четыре
Читайте внимательнее. Это по ходу третьего периода. Автор не ошибся в этой статье.
+1
0
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Виталик Кравченко
Ответ Александр Диордица
Читайте внимательнее. Это по ходу третьего периода. Автор не ошибся в этой статье.
Действительно! Спасибо за замечание. Прошу прощения за свою невнимательность.
+1
0
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