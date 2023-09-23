«Динамо» одержало 7-ю победу подряд, обыграв «Адмирал» (5:4). В 3-м периоде команды забросили по 3 шайбы

«Динамо» одержало 7-ю победу подряд, обыграв «Адмирал» (5:4).

Московский клуб завершил в свою пользу матч Фонбет Чемпионата КХЛ во Владивостоке.

После двух периодов команда Алексея Кудашова вела со счетом 2:1.

В третьем периоде команды забросили по три шайбы. У « » по ходу этого игрового отрезка отличились (43-я минута), (49-я) и Эрик О’Делл (58-я).

У « » – Егор Никитин (53-я) и дважды Алексей Соловьев (58-я и 60-я, вторая шайба – на 59:41).

Бело-голубые одержали 7-ю победу подряд. Команда идет на первом месте в таблице Западной конференции с 16 очками в 10 играх.