Прощальный матч Мозякина и Кошечкина может пройти в Магнитогорске в августе 2024 года

Прощальный матч Сергея Мозякина и Василия Кошечкина может пройти в августе.

завершил карьеру в 2021 году, – весной этого года. В составе « » оба стали двукратными обладателями Кубка Гагарина (2014, 2016 годы).

«Мы готовы сделать это [провести прощальный матч] в любое время. Если они придут и скажут о сроках, то мы сделаем.

Я думаю, что это будет где-то в начале августа. Ребята хотят сделать прощальный матч, и к этому времени все, кого они хотят пригласить, выйдут из отпусков», – сказал спортивный директор магнитогорцев .