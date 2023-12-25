Прощальный матч Мозякина и Кошечкина может пройти в Магнитогорске в августе 2024 года

Теги Металлург Мг Сергей Мозякин Василий Кошечкин Сергей Гомоляко КХЛ ТАСС Хоккей

Прощальный матч Сергея Мозякина и Василия Кошечкина может пройти в августе.

Мозякин завершил карьеру в 2021 году, Кошечкин – весной этого года. В составе «Металлурга» оба стали двукратными обладателями Кубка Гагарина (2014, 2016 годы).

«Мы готовы сделать это [провести прощальный матч] в любое время. Если они придут и скажут о сроках, то мы сделаем.

Я думаю, что это будет где-то в начале августа. Ребята хотят сделать прощальный матч, и к этому времени все, кого они хотят пригласить, выйдут из отпусков», – сказал спортивный директор магнитогорцев Сергей Гомоляко.

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1 комментарий
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прощальный матч кошечкина ждали за Ладу, он видимо пошел по пути Аля Анюков
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