Директор «Лады» о Джозефсе: «По новому контракту есть положительные сдвиги, но изменение лимита не сыграло нам на руку – вариантов в КХЛ у него стало больше»

Рафик Якубов рассказал о переговорах с Троем Джозефсом о продлении контракта.

– В следующем сезоне КХЛ лимит на легионеров будет повышен до пяти иностранных хоккеистов. В связи с этим не поменялось мнение касательно и , об уходе которых вы высказались еще в марте, когда решения по легионерам не было?

– Мнение не изменилось, мы решили не оставлять Мислава и Скотта именно по игровым причинам. Нам нужны более сильные легионеры.

– Как проходят переговоры по Трою Джозефсу?

– По новому контракту с есть положительные сдвиги, но изменение лимита на легионеров не сыграло нам на руку – вариантов для трудоустройства в у него стало больше.

Надеемся, что в ближайшие дни окончательно решим вопрос, – сказал спортивный директор «Лады» .