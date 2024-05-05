Директор «Лады» о Джозефсе: «По новому контракту есть положительные сдвиги, но изменение лимита не сыграло нам на руку – вариантов в КХЛ у него стало больше»
Рафик Якубов рассказал о переговорах с Троем Джозефсом о продлении контракта.
– В следующем сезоне КХЛ лимит на легионеров будет повышен до пяти иностранных хоккеистов. В связи с этим не поменялось мнение касательно Мислава Росандича и Скотта Космачука, об уходе которых вы высказались еще в марте, когда решения по легионерам не было?
– Мнение не изменилось, мы решили не оставлять Мислава и Скотта именно по игровым причинам. Нам нужны более сильные легионеры.
– Как проходят переговоры по Трою Джозефсу?
– По новому контракту с Троем есть положительные сдвиги, но изменение лимита на легионеров не сыграло нам на руку – вариантов для трудоустройства в КХЛ у него стало больше.
Надеемся, что в ближайшие дни окончательно решим вопрос, – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.