Директор «Лады» о Джозефсе: «По новому контракту есть положительные сдвиги, но изменение лимита не сыграло нам на руку – вариантов в КХЛ у него стало больше»

Теги Лада возможные переходы Рафик Якубов КХЛ Скотт Космачук лимит на легионеров Мислав Росандич Трой Джозефс Хоккей

Рафик Якубов рассказал о переговорах с Троем Джозефсом о продлении контракта.

– В следующем сезоне КХЛ лимит на легионеров будет повышен до пяти иностранных хоккеистов. В связи с этим не поменялось мнение касательно Мислава Росандича и Скотта Космачука, об уходе которых вы высказались еще в марте, когда решения по легионерам не было? 

– Мнение не изменилось, мы решили не оставлять Мислава и Скотта именно по игровым причинам. Нам нужны более сильные легионеры.

– Как проходят переговоры по Трою Джозефсу?

– По новому контракту с Троем есть положительные сдвиги, но изменение лимита на легионеров не сыграло нам на руку – вариантов для трудоустройства в КХЛ у него стало больше.

Надеемся, что в ближайшие дни окончательно решим вопрос, – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.

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