Агент Прохоркина: «Все ищут легионеров, так как пять разрешили. Даже второсортному иностранцу отдадут предпочтение перед русскими игроками. Мы с этим уже сталкивались»

Агент Николая Прохоркина высказался о будущем хоккеиста.

30 апреля истек срок контракта нападающего с « ».

– Ведем переговоры с «Авангардом» и со всеми командами. Там, где будут лучше условия для продолжения карьеры, туда и пойдем. Это не так быстро решается.

– К нему большой интерес со стороны клубов?

– Интерес к игрокам есть всегда. Но так как разрешили пять легионеров, то все ищут иностранцев. Поверьте мне, даже второсортному иностранцу будет отдано предпочтение перед многими русскими игроками.

Мы с этим уже сталкивались, поэтому посмотрим, как все будет, – сказал агент .