Агент Прохоркина: «Все ищут легионеров, так как пять разрешили. Даже второсортному иностранцу отдадут предпочтение перед русскими игроками. Мы с этим уже сталкивались»
Агент Николая Прохоркина высказался о будущем хоккеиста.
30 апреля истек срок контракта нападающего с «Авангардом».
– Ведем переговоры с «Авангардом» и со всеми командами. Там, где будут лучше условия для продолжения карьеры, туда и пойдем. Это не так быстро решается.
– К нему большой интерес со стороны клубов?
– Интерес к игрокам есть всегда. Но так как разрешили пять легионеров, то все ищут иностранцев. Поверьте мне, даже второсортному иностранцу будет отдано предпочтение перед многими русскими игроками.
Мы с этим уже сталкивались, поэтому посмотрим, как все будет, – сказал агент Шуми Бабаев.
Правильно менеджеры делают, что двигают этих паспортистов на запас и ищут свежую кровь в АХЛ и Европе. Эти граждане-паспортисты никуда не денутся, будет всё плохо с поисками, вернутся к их кандидатурам. Всё равно при нынешних правилах найдут себе работу в КХЛ, это при любых раскладах, так или иначе
Надеюсь сменит клуб, ибо пользы примерно 0