Агент Прохоркина: «Все ищут легионеров, так как пять разрешили. Даже второсортному иностранцу отдадут предпочтение перед русскими игроками. Мы с этим уже сталкивались»

Теги Авангард Шуми Бабаев КХЛ Николай Прохоркин лимит на легионеров Хоккей

Агент Николая Прохоркина высказался о будущем хоккеиста.

30 апреля истек срок контракта нападающего с «Авангардом».

– Ведем переговоры с «Авангардом» и со всеми командами. Там, где будут лучше условия для продолжения карьеры, туда и пойдем. Это не так быстро решается.

– К нему большой интерес со стороны клубов?

– Интерес к игрокам есть всегда. Но так как разрешили пять легионеров, то все ищут иностранцев. Поверьте мне, даже второсортному иностранцу будет отдано предпочтение перед многими русскими игроками.

Мы с этим уже сталкивались, поэтому посмотрим, как все будет, – сказал агент Шуми Бабаев.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Бабаев, похоже, никуда не может пристроить Колю Вялого, вот и заплакал
+11
-1
+10
Ути, батюшки, Коленьку злые второсортные варяги притесняют... А с каких это пор нынешний Коленька стал первосортным и чем он сильнее центров из АХЛ, которых все фанатично ищут, кроме паспорта?

Правильно менеджеры делают, что двигают этих паспортистов на запас и ищут свежую кровь в АХЛ и Европе. Эти граждане-паспортисты никуда не денутся, будет всё плохо с поисками, вернутся к их кандидатурам. Всё равно при нынешних правилах найдут себе работу в КХЛ, это при любых раскладах, так или иначе
+4
0
+4
Так твой Коленька проиграет конкуренцию любому второсортному иностранцу.
+3
0
+3
Ахаха, долой лимит! Сколько таких мешков в лиге 30 + , которые блеснули раз-два и до конца карьеры тачку возят выбивая контракты, потому что тупо выбор ограничен и у клубов нет вариантов.
+3
0
+3
А как же куча предложений из НХЛ, помимо всех клубов КХЛ? :)

Надеюсь сменит клуб, ибо пользы примерно 0
+1
0
+1
Что делать если в НХЛ и в СКА не берут ? На этот вопрос Бабаев ответа не знает
+1
0
+1
Так твои игроки третьесортные, выходит
+1
0
+1
Коля всегда котировался на рынке. К чему Бабай начал нести этот бред? Просто понимает, что выкручивать яйца клубам не получится на огромный контракт и придется двигаться
0
0
0
Ответ Doronya
Ахаха, долой лимит! Сколько таких мешков в лиге 30 + , которые блеснули раз-два и до конца карьеры тачку возят выбивая контракты, потому что тупо выбор ограничен и у клубов нет вариантов.
Справедливости ради, мешков в КХЛ и среди легионеров хватает
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий