Павел Зубов вошел в тренерский штаб «Лады». Специалист тренировал «Молот» в ВХЛ в прошлом сезоне

Теги Лада Молот КХЛ Павел Зубов ВХЛ Хоккей

Павел Зубов вошел в тренерский штаб «Лады».

В ходе прошлого сезона Зубов возглавил «Молот» и занял первую позицию в таблице по итогам регулярного чемпионата ВХЛ, но в первом раунде плей-офф команда уступила «Соколу» (1-4 в серии).

Специалист также работал в «Сибири», «Локомотиве» и «Ак Барсе».

Зубов является воспитанником тольяттинского хоккея и в качестве защитника «Лады» дважды становился чемпионом России.

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