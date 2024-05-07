Павел Зубов вошел в тренерский штаб «Лады». Специалист тренировал «Молот» в ВХЛ в прошлом сезоне
Павел Зубов вошел в тренерский штаб «Лады».
В ходе прошлого сезона Зубов возглавил «Молот» и занял первую позицию в таблице по итогам регулярного чемпионата ВХЛ, но в первом раунде плей-офф команда уступила «Соколу» (1-4 в серии).
Специалист также работал в «Сибири», «Локомотиве» и «Ак Барсе».
Зубов является воспитанником тольяттинского хоккея и в качестве защитника «Лады» дважды становился чемпионом России.