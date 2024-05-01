«Каролина» прошла 1-й раунд плей-офф НХЛ в 5 из 6 сезонов при Бринд’Аморе

Теги Айлендерс Каролина Кубок Стэнли Род Бринд′Амор НХЛ Хоккей

«Каролина» прошла 1-й раунд плей-офф НХЛ в 5 из 6 сезонов при Роде Бринд’Аморе.

«Харрикейнс» выиграли серию с «Айлендерс» (4-1, 6:3 в пятом матче) в первом раунде Кубка Стэнли.

Род Бринд’Амор возглавляет команду с 2018 года. За это время команда прошла первый раунд плей-офф в 5 сезонах из 6 (исключение – 2019/20). 

В 2019 и 2023 годах клуб из Роли доходил до финала Восточной конференции, в 2021-м и 2022-м – вылетал во 2-м раунде. 

При этом с 2010 по 2018 годы «Каролина» не сыграла в плей-офф ни разу (9 невыходов подряд). 

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