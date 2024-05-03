«Каролина» и Бринд’Амор близки к продлению контракта. Тренер возглавляет клуб с 2018 года

«Каролина» и Род Бринд’Амор близки к продлению контракта.

Текущий сезон – последний по действующему контракту 53-летнего тренера. Он возглавляет клуб с 2018 года.

При Бринд’ (бывшем капитане команды, выигрывавшем с ней ) «Харрикейнс» ни разу не пропустили плей-офф и дважды доходили до финала конференции (2019, 2023 годы). В текущем розыгрыше клуб выбил «Айлендерс» (4-1) в первом раунде.

«Мы несколько раз отлично поговорили с Доном Уодделлом за последние дни. Приятно, что мы быстро со всем этим разберемся. Никакого беспокойства нет», – сказал тренер.

Генеральный менеджер «Каролины» ранее заявил, что Бринд’Амор хочет провести в «Каролине» всю карьеру.

Владелец клуба Том Дандон на этой неделе сказал, что стороны занимаются урегулированием последних деталей нового соглашения.