Дюшен в 3-й раз за карьеру забил решающий гол в игре с 2+ овертаймами. Он всего 2-й такой игрок в истории НХЛ

Мэтт Дюшен забил победный гол в овертайме и повторил уникальное достижение.

В шестом матче второго раунда Кубка Стэнли «Даллас» победил «Колорадо» во втором овертайме со счетом 2:1 (4-2 в серии) и вышел в полуфинал.

33-летний форвард забросил победную шайбу. Это третий раз, когда Дюшен забивает решающий гол в игре с двумя и более овертаймами (ранее в 2019-м и 2021 году).

Он стал вторым игроком в истории НХЛ с таким результатом, повторив достижение Петра Сикоры (дважды в 2003 году и в 2008-м).