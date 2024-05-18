Дюшен в 3-й раз за карьеру забил решающий гол в игре с 2+ овертаймами. Он всего 2-й такой игрок в истории НХЛ

Теги Кубок Стэнли Колорадо Даллас Петр Сикора НХЛ рекорды Мэтт Дюшен Хоккей

Мэтт Дюшен забил победный гол в овертайме и повторил уникальное достижение.

В шестом матче второго раунда Кубка Стэнли «Даллас» победил «Колорадо» во втором овертайме со счетом 2:1 (4-2 в серии) и вышел в полуфинал.

33-летний форвард забросил победную шайбу. Это третий раз, когда Дюшен забивает решающий гол в игре с двумя и более овертаймами (ранее в 2019-м и 2021 году).

Он стал вторым игроком в истории НХЛ с таким результатом, повторив достижение Петра Сикоры (дважды в 2003 году и в 2008-м).

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2 комментария
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Ответ Cosstigan
Многие его уже списали со счетов, но отличный сезон в Далласе проводит..
Его никто не списывал со счетов. Просто его игра не соответствовала зарплате. В звёздах он играет за 3 ляма, поэтому 2 гола в ПО за 2 серии - это хорошо. А вот за 8 млн - это провал.
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Многие его уже списали со счетов, но отличный сезон в Далласе проводит..
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